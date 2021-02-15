Yakınları haber alamayınca polis alarma geçti; yaşlı kadının bankaya gittiği ortaya çıktı
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Yakınları haber alamayınca polis alarma geçti; yaşlı kadının bankaya gittiği ortaya çıktı

15.02.2021 14:59 | Son Güncelleme: 15.02.2021 15:03
Yakınları haber alamayınca polis alarma geçti; yaşlı kadının bankaya gittiği ortaya çıktı

BURDUR'da yakınlarının haber alamadığı Vesile Parıltı (75) için polis alarma geçti.

BURDUR'da yakınlarının haber alamadığı Vesile Parıltı (75) için polis alarma geçti. İtfaiye ekiplerinin merdivenle girdiği evde bulunamayan Vesile Parıltı'nın bankada olduğu ve bir süre sonra eve döndüğü anlaşıldı.

Bahçelievler Mahallesi Atatürk Caddesi'nde 4 katlı apartmanın birinci katında oturan Vesile Parıltı'ya ulaşamayan yakınları, komşularını aradı. Komşuları da kadına ulaşamayınca polise haber verildi. İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin merdiven yardımıyla camdan girdiği evde Vesile Parıltı'nın olmadığı belirlendi. Yaşlı kadının cep telefonunun ise evde olduğu anlaşıldı.Polisin arama çalışması başlattığı Vesile Parıltı'nın bankaya gittiği ortaya çıktı. Vesile Parıltı'nın bir süre sonra eve döndüğü öğrenildi.


Yakınları haber alamayınca polis alarma geçti; yaşlı kadının bankaya gittiği ortaya çıktı
Yakınları haber alamayınca polis alarma geçti; yaşlı kadının bankaya gittiği ortaya çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mesut MADAN

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