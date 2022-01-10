YAKINLARI HABER ALAMADI, İTFAİYE MERDİVENİ İLE GİRİLEN EVİNDE UYURKEN BULUNDU - Haberler
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YAKINLARI HABER ALAMADI, İTFAİYE MERDİVENİ İLE GİRİLEN EVİNDE UYURKEN BULUNDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BURSA'da yakınlarının kendisinden haber alamadığı Cemil Can Altınbaş (25), kapıyı ve telefonunu açmayınca polis, itfaiye ve sağlık ekipleri harekete geçti.

BURSA'da yakınlarının kendisinden haber alamadığı Cemil Can Altınbaş (25), kapıyı ve telefonunu açmayınca polis, itfaiye ve sağlık ekipleri harekete geçti. Evin açık penceresinden itfaiye merdiveni ile giren ekipler, Altınbaş'ı koltukta uyurken buldu.

Olay, saat 01.00 sıralarında Yıldırım ilçesi, Emirsultan Mahallesi'nde meydana geldi. 2. Hastane Sokak'taki bir apartmanın 5'inci katında yalnız yaşayan Cemil Can Altınbaş'tan haber alamayan yakınları, komşuları arayarak yardım istedi. Altınbaş'ın kapısını çalan komşuları, sonuç alamayınca durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ekibi sevk edildi.

İTFAİYE DE ZOR ANLAR YAŞADI

Polisin de Cemil Can Altınbaş'a ulaşma çabası sonuçsuz kalınca 5'inci kattaki evin açık penceresinden girmeyi düşünen ekipler, itfaiyeden merdivenli araç desteği istedi. İtfaiye ekipleri, dar sokakta park edilen araçlar nedeniyle olay yerine ulaşmakta zorluk çekti. Polisin devreye girmesiyle park edilen araçlar kaldırıldı. Eve ulaşan itfaiye ekipleri, Altınbaş'ın oturduğu kata çıkıp, açık pencereden içeri girdi. Ekipler, Cemil Can Altınbaş'ı koltukta uyurken buldu. Yorgun olduğu için uyuyakaldığını ve zil sesini duymadığını belirten Altınbaş, sağlık ekiplerinin kontrolünün ardından evine döndü.

YAKINLARI HABER ALAMADI, İTFAİYE MERDİVENİ İLE GİRİLEN EVİNDE UYURKEN BULUNDU

YAKINLARI HABER ALAMADI, İTFAİYE MERDİVENİ İLE GİRİLEN EVİNDE UYURKEN BULUNDU

YAKINLARI HABER ALAMADI, İTFAİYE MERDİVENİ İLE GİRİLEN EVİNDE UYURKEN BULUNDU

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Yakınlarının haber alamadığı genç, eve giren itfaiye ekipleri tarafından uyurken bulundu

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