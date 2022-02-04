Yakınına yıldırım düşen kadın bacağından yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yakınına yıldırım düşen kadın bacağından yaralandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Yakınına yıldırım düşen kadın bacağından yaralandı

Antalya'da şemsiye ile yürüyen kişi, yakınına yıldırım düşmesi sonucu bacaklarından yaralandı.

ANTALYA (İHA) - Antalya'da şemsiye ile yürüyen kişi, yakınına yıldırım düşmesi sonucu bacaklarından yaralandı. Yıldırımın düştüğü anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Dün gün boyunca hakim olan gök gürültülü sağanak yağışta çakan şimşeklerin gökyüzünü aydınlattığı Antalya'da birçok yerde su baskını ve dolu yağışı meydana geldi. Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde talihsiz bir olay meydana geldi. Otomobilini park eden bir kişi şemsiyesini açtıktan sonra yürüyüşe geçti. 10 adım atan kişinin yakınına şimşek çakmasıyla birlikte yıldırım düştü. Yavaş yavaş dizlerinin üzerine çöken kişinin daha sonra yere uzandığı anlar anbean bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Hastaneye kaldırılan kişinin sağlık durumunun iyi olduğu fakat ayaklarında ciddi derecede morluklar olduğu öğrenildi. - ANTALYA

Yakınına yıldırım düşen kadın bacağından yaralandı

Yakınına yıldırım düşen kadın bacağından yaralandı

Yakınına yıldırım düşen kadın bacağından yaralandı

Yakınına yıldırım düşen kadın bacağından yaralandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

su baskını, Antalya, 3. Sayfa, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title