Yakınına otomobil çarptı olay yerinde sinir krizi geçirdi

29.02.2020 12:18 | Son Güncelleme: 29.02.2020 12:18

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobil çarpması sonrasında kaza yerine gelen yaralı yakınının otomobile saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.



Kaza, Akyazı ilçesi Necati Temel Caddesi'nde üzerinde 2 gün önce meydana gelmişti. Edinilen bilgilere göre, Necati Temel Caddesi Atatürk anıtı önünde 54 BB 180 plakalı araç yolun karşısına geçen kadına çarpmış, darbenin etkisiyle yere savrulan kadın yaralanmıştı. Trafik polisleri kazayla ilgili rapor tutarken olay yerine gelen yaralı kadının yakını sinir krizi geçirerek kaza yerinde duran otomobilden hırsını almak istedi. Genci polis memurları güçlükle sakinleştirirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



Sinir krizi geçiren gencin otomobile saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde gencin otomobile vurması gözüküyor. - SAKARYA

Kaynak: İHA