Yakınımda olanlar test yaptırsın... Defne Samyeli koronavirüse yakalandı!
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Yakınımda olanlar test yaptırsın... Defne Samyeli koronavirüse yakalandı!

Yakınımda olanlar test yaptırsın... Defne Samyeli koronavirüse yakalandı!
Hürriyet - Haberler | Magazin

Ünlüler dünyası koronavirüs etkisi altında.

Ünlüler dünyası koronavirüs etkisi altında…. Ezgi Mola, Serdar Ortaç, Haluk Levent derken Defne Samyeli de koronavirüse yakalandı.

Yaptırdığı PCR testi pozitif çıkan Samyeli, sosyal medya hesabından sağlık durumunu açıkladı ve temasta bulunduğu kişileri uyardı.

İşte Defne Samyeli'nin açıklaması:

"Covid pozitif olduğumu öğrendim. Hastalıkla ilgili bir endişem yok; hafif kırgınlık, boğaz ağrısı ve ara sıra gelen öksürükle çok rahat başa çıkabiliyorum şimdilik. Son birkaç gün yakın temasta olduğum neredeyse herkese ulaştık sanıyorum. Yine de bir şekilde yakınımda olan arkadaşlarım, benimle fotoğraf çektirenler, aynı ortamda bulunduğum kişiler lütfen hemen test yaptırsın diye bu açıklamayı yapıyorum. Benimle hızlı şekilde ilgilenen sağlık çalışanlarına ve hemen iletişime geçip bundan sonraki süreçle ilgili beni bilgilendiren Sağlık Bakanlığı yetkililerine sonsuz teşekkürler."

Defne Samyeli'nin korona haberini duyurduğu fotoğrafı büyük ilgi gördü. Sevenleri ünlü isme geçmiş olsun dileklerinde bulunurken 'her halinizle çok güzelsiniz' yorumlarıyla da Samyeli'ye destek oldu.

Kaynak: Hürriyet

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