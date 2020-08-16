Yakını Covid-19'dan vefat etti, sosyal medyadan "Lütfen şu virüs işini artık ciddiye alalım" notunu...
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Yakını Covid-19'dan vefat etti, sosyal medyadan "Lütfen şu virüs işini artık ciddiye alalım" notunu...

Kayseri'de Covid-19 teşhisi konulan yakınını kaybeden bir kişi sosyal medya hesabından, "Lütfen şu virüs işini artık ciddiye alalım. Maalesef virüs genç-yaşlı dinlemiyor" paylaşımı yaptı.

Yakını Covid-19'dan vefat etti, sosyal medyadan
16.08.2020 12:50 | Son Güncelleme: 16.08.2020 13:02

Kayseri'de Covid-19 teşhisi konulan yakınını kaybeden bir kişi sosyal medya hesabından, "Lütfen şu virüs işini artık ciddiye alalım. Maalesef virüs genç-yaşlı dinlemiyor" paylaşımı yaptı.

Edinilen bilgiye göre, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesi'nde görev yapan Sami B.'ye korona virüs teşhisi konuldu. Bir süredir Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavi gören Sami B. hayatını kaybetti. Acı haberi alan Sami B.'nin bir yakını, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Eşimin kuzeni Sami B. ağabeyimiz vefat etmiştir. Lütfen şu virüs işini artık ciddiye alalım. Maalesef virüs genç-yaşlı dinlemiyor" mesajını paylaştı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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