Yakın Savunma Semineri sona erdi

Samsun'da düzenlenen Yakın Savunma (Defence Anti-Teror) Semineri sonucunda 10 kişiye eğitmenlik belgesi verildi.

Samsun'da bir spor salonunda düzenlenen Yakın Savunma (Defence Anti-Teror) Semineri tamamlandı. Seminerin sonunda 10 kişiye eğitmenlik belgesi, 10 kişiye ise katılım belgesi verildi. Türkiye'nin farklı şehirlerinden seminere katılan sporcular kendilerini savunmayı öğrendi.

Kursu tamamlayan sporculara belgelerini İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş verdi. Belge töreninde konuşan Necattin Demirtaş, "Öncelikle hepiniz Samsuna hoş geldiniz. Bu tür kurslar günümüzde gerekli olmaya başladı. Kişinin kendini savunması açısından çok önemli. Kadınların katılımı, bu tür dövüş sporlarına ilgisi beni oldukça mutlu etti. Bundan sonraki sporculuk hayatınızda hepinize başarılar diliyorum" dedi.

Necattin Demirtaş ardından konuşmasının gerçekleştiren Dünya Yakın Savunma Federasyonu Başkanı İbrahim Aktürk, "Bizi burada mutlu eden milli olan bu yakın savunma sistemine bu kadar insanın ilgisidir. Eğitimlerimiz hız kesmeden devam edecek. Daha çok kişiye ulaşarak bu sporun yayılması için mücadele edeceğiz. Burada amacımız insanlara en kısa sürede kendilerine savunmayı öğretmektir ve bu spor dalında nitelikli sporcular, eğitmenler yetiştirmektir" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA