Düzce ve 7 ilçesinde, 450 kilometrede gerçekleştirilecek Yakın Karadeniz Baja Rallisi başladı.



Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF), Düzce Valiliği, belediyeler ve kaymakamlıkların iş birliğinde düzenlenen rallide, 4 kategoride 100 sporcu yarışacak.



Anıtpark Meydanı'nda, Düzce Valisi Zülkif Dağlı, Belediye Başkanı Mehmet Keleş, TMF İdari Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke ve TMF Teknik Asbaşkanı Ogün Baysan, ilk gün parkurunun startını verdi.



Vali Dağlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, yarışmaların kazasız bir şekilde tamamlanması dileğinde bulunarak, "Rallinin ikincisini başlattık. Bu etabımız yine 4 gün 4 etap halinde devam edecek. 4 bin 450 kilometre olacak. Rallimizi 15 Temmuz şehitlerimizin anısına isimlendirdik. Abdullah Olçok ve Erol Olçok isimini verdik bugünkü etabımıza. Etabımızın 4 gün boyunca sağlık sıhhat içinde ve herhangi bir kaza olmadan geçmesini diliyoruz. İlimizin tanıtımına önemli katkısı olacağını düşünüyoruz." dedi.



TMF Asbaşkanı Akülke ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, federasyon olarak Düzce'de, uluslararası boyutta bir dünya şampiyonası hayal ettiklerini söyledi.



Yarışların ikincisinin düzenlendiğini hatırlatan Akülke, şöyle konuştu:



"450 kilometrelik parkur oluşturduk. Bugün Kaynaşlı-Yığılca ve Akçakoca etapları koşulacak akşam ise Akçakoca'da ekstrem etapla son bulacak. Yarış uluslararası bir yarış olma yolunda ilerliyor. Önümüzdeki yıl otomobil ve off-road'a açacağız. Kentin doğası ve coğrafi yapısı buna uygun."



Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok için özel etap



Yarışmanın ilk etabında 15 Temmuz darbe girişiminde şehit düşen Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok için özel etap koşuldu.



Şehit baba-oğulun posterlerinin yer aldığı etapta yarışmacılar derece elde etmek için ter döktü.



Kentteki 7 ilçeyi kapsayan 450 kilometrelik ralli, dört günün sonunda, Topuk Yaylası'nda yapılacak ödül töreniyle sona erecek.