Düzce ve 7 ilçesinde, Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF), valilik, belediyeler ve ilçe kaymakamlıklarının iş birliğiyle organize edilen Yakın Karadeniz Baja Rallisi sona erdi.



R1, R2, R3 ve R4 kategorilerinde mücadele eden 100 sporcu, dört gün önce Kaynaşlı Motor Sporları Merkezi'nden başladıkları yarışlarda, 450 kilometrelik etabı tamamladı.



Kaynaşlı ilçesinde bulunan Topuk Yaylası'na ulaşan sporcular, burada hazırlanan zorlu orman özel etabını geçerek, rallinin son etabını koştu.



Etap sonunda Ralli 1 (R1) kategorisinde Şakir Şenkalaycı birinci, İzzet Kazdal ikinci, Salih Serim üçüncü oldu.



Rallinin diğer kategorilerinin sonuçları şöyle:



Ralli 2 (R2): 1. İslam Yıldız, 2. Aydın Kırdar, 3. Erhan Yalçın



Ralli 3 (R3 ATV): 1. Bilal Şengül, 2. Haktan Özkul, 3. Osman Şengül



Ralli Genç (R3): 1. Bayram Uysal, 2. Eren Mert Kocaman, 3. Yusuf Işık



Ralli Veteran: 1. Sinan Ordu, 2. Hüseyin Neziroğlu, 3. Murat Kocabıyık



Ralli 4 (UTV): 1. Orçun Koral, 2. Çağdaş Çağlar, 3. Ekin Vural



Ralli Kadın: 1. Gökçen Kabaş



Dereceye giren sporculara ödülleri Düzce Valisi Zülkif Dağlı, Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Kadir Badur, TMF İdari Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, TMF Teknik Asbaşkanı Ogün Baysan ve protokol üyeleri tarafından verildi.



Ödül töreni sonrası ralli hakkında AA muhabirine açıklamalarda bulunan Dağlı, 4 gün boyunca çok güzel bir organizasyon izlediklerini ve hiç bir olumsuzluğun yaşanmadığını söyledi.



Düzce'nin İstanbul ve Ankara'nın ortasında doğa harikası bir kent olduğuna değinen Vali Dağlı, "Düzcemiz doğası, ormanları, gölleri ve yaylaları ile çok güzel bir kent. Herkesi gezmeye görmeye davet ediyoruz. Bu organizasyonla şehrimizi tüm Türkiye'ye gösterme şansımız oldu. Emeği geçen tüm ekibe teşekkür ediyorum." diye konuştu.