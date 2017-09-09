Düzce ve 7 ilçesinde, Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF), valilik, belediyeler ve ilçe kaymakamlıklarının iş birliğiyle organize edilen Yakın Karadeniz Baja Rallisi'nin üçüncü gün etabı Gümüşova'dan başladı.



Gümüşova Dereköy mevkisinden start alan R1, R2, R3 ve R4 kategorilerinde mücadele eden 100 sporcu, ilk olarak Gümüşova ekstrem özel etabını daha sonra da Gölyaka Kültürk Park'ta hazırlanan enduro özel etabını geçti.



TMF İdari Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kültür Park'ta hazırlanan etabın çok keyifli ve izleyicilere heyecan veren bir parkur olduğunu belirterek, "Bugün rallinin üçüncü günündeyiz. İlk iki gün müthiş bir çekişmeye sahne oldu. Heyecan gün geçtikçe artıyor. Bugün üçüncü etabı Güzeldere Şelalesi mevkisinde sonlandıracağız ve yarın final müsabakaları olacak." ifadelerini kullandı.



Akülke, yarın Kaynaşlı Topuk Yaylası'nda son bulacak yarışlarda dereceye girenlere, kupa töreni düzenleneceğini kaydetti.