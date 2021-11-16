PENDİK, İSTANBUL (İHA) - ESKA teknoloji alt yapısı ile donatılmış üretim tesisinin lansmanını geniş bir katılımla gerçekleştirdi. Sektörün yoğun ilgisinin olduğu lansman 2 gün boyunca ESKA'nın ev sahipliğinde devam etti.

Dünyada 1 numara yapacağız

ESKA Genel Müdür Yardımcısı Murat Çalapkulu, lansmanda ve ilgili sunumlarda katılımcılara ESKA ile ilgili detaylı bilgiler aktardı. Geniş katılımla gerçekleşen fabrika lansmanına katılan doğalgaz sektörü temsilcilerine ve etkinliğin düzenlenmesindeki katkılarından dolayı Gazbir-Gazmer Genel Müdürü Mustafa Ali Akman Bey'e teşekkür ettiklerini ifade eden ESKA Genel Müdür Yardımcısı Murat Çalapkulu, "8 yıl önce İstanbul Pendik'te ki fabrikamızda gerçekleştirdiğimiz fabrika tanıtım toplantımızda sektör temsilcilerinden destek istemiş ve büyüme sözü vermiştik. Aradan 8 yıl geçti, geçen bu sürede sektörden büyük destek gördük ve çok çalıştık, bugün 8 yıl önce verdiğimiz sözü tutabilmenin sevincini yaşıyoruz. Şimdi sektöre bir söz daha vererek çıtayı yükseltiyoruz, "Yakın gelecekte Türk markası ESKA'yı dünyada 1 numara yapacağız" dedi.

Bu tesis kendi alanında Türkiye'yi dünyada bir üretim üssü haline getirecek

Çalapkulu sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu noktada bugünlere gelmemize katkı sağlayan bu süreçte bizimle olan bize inanan ve desteklerini esirgemeyen yurtiçi ve dışındaki tüm müşterilerimize, tedarikçilerimize, kurumlara, ilgili tüm kişilere ve çalışanlarımıza sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz. 200 Milyon TL yatırım büyüklüğüne doğru ilerleyen tesisimiz Sakarya 1.OSB de bulunuyor, kurduğumuz bu tesis kendi alanında Türkiye'yi dünyada bir üretim üssü haline getirecek. Yeni tesisimiz 3 milyon adet üretim kapasitesine, robotik ve otomasyonel hatlara, yalın üretim sistemlerine, entegre üretim alt yapısına, bir çok laboratuvara ve bakanlık onaylı Ar-Ge merkezine sahip."

50 yılı aşkın geçmiş

Çalapkulu ayrıca şunları kaydetti: "ESKA 1968 den bugüne üretim ve satış faaliyetlerini sürdüren, 50 yılı aşan geçmişinde sürekli ilkleri ve yenileri gerçekleştirmiş, bugün enerji alanında doğal gazın kullanıcılara doğru ve güvenli şekilde ulaşmasına yardımcı olan, çeşitli gaz basınç regülatörlerini ve otomatik emniyet vanalarını üreten ve satan, yüzde 100 yerli, değerlerini koruyarak sürekli büyüyen ve çağdaş bakış açısına sahip bir Türk firmasıdır. Firmamız bugün teknokent'de teknoloji ofisi bulunan, üniversite sanayi iş birliğine büyük önem veren, teknoloji ve bilimle hareket eden bir firma pozisyonundadır. Stratejik amacımız; çalıştığımız alanlarda ülkemizde olduğu gibi tüm dünyada da 1 numara pozisyonuna gelmek, küresel rekabet gücümüzü arttırmak, ekonomiye ve istihdama katkı sağlamaktır."

2021 büyümemize hız kattığımız çok önemli bir yıl oldu

ESKA Genel Müdür Yardımcısı Murat Çalapkulu son olarak ise şunları kaydetti: "2021'in son dönemine girdiğimiz bu aylarda rahatlıkla söyleyebilirim ki 2021 bizim için büyümemize hız kattığımız çok önemli bir yıl oldu, 2021 de birçok alanda koyduğumuz hedeflerimizin üzerine çıktık ayrıca dijitalleşme hızımızı ve teknoloji seviyemizi çok daha iyi seviyeye getirdik. Yakın gelecekte stratejik, katma değerli ve yenilikçi ürünler üretmeye, kalitemizi, teknolojimizi ve istihdamı arttırmaya devam edeceğiz. İhracat yaptığımız ülke sayısını 80'in üzerine çıkaracağız. Yüksek kapasiteli regülatörler, istasyon çözümleri ve ekipmanları, yazılım ve haber leşme çözümleri, evsel ve endüstriyel gaz ve ölçüm ekipmanları, yüksek teknoloji kauçuk parçaları v.b. alanlarda yeni üretimlere başlayacağız. Hep daha iyisini yaparak, sınırları zorlamaya devam edeceğiz." - SAKARYA