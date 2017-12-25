Yakın Doğu Üniversitesi ile Fenerbahçe Finalde Karşılaşacak

Kadın basketbolunda 2016-2017 sezonunda lig ve kupa şampiyonu olan Yakın Doğu Üniversitesi, bu yıl 25'incisi düzenlenecek olan Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası final müsabakasında geçtiğimiz yılın lig finalisti olan Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.



Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin iki önemli kulübünü karşı karşıya getirecek müsabaka, 27 Aralık Çarşamba günü saat 18.00'de Gaziantep Karataş Şahinbey Spor Salonu'nda oynanacak.



Geçtiğimiz sezonu FIBA Kadınlar EuroCup, Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi ve PTT Kadınlar Türkiye Kupası şampiyonluklarıyla kapatan Yakın Doğu Üniversitesi, bu anlamlı kupayı tarihinde ilk kez kazanmak için mücadele edecek.



Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı geçen sezon Fenerbahçe'yi 60-55 yenen Hatay Büyükşehir Belediyesi kazanmıştı. Kupayı daha önce Galatasaray 8, BOTAŞ Spor 2, Beşiktaş, Hatay BŞB ve Mersin BŞB ise 1'er kez kazandı. - İSTANBUL