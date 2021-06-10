Yakılarak öldürülen akademisyen Aylin Sözer'in katiline ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle iddianame (2)

İSTANBUL Aydın Üniversitesi'nde öğretim üyesi olan Dr. Aylin Sözer'i(48) boğazını kesip yakarak katleden şüpheli Kemal Ayyıldız(32) hakkında 5 ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet ve 35 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

İSTANBUL Aydın Üniversitesi'nde öğretim üyesi olan Dr. Aylin Sözer'i(48) boğazını kesip yakarak katleden şüpheli Kemal Ayyıldız(32) hakkında 5 ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet ve 35 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. İddianamede olaydan önce Sözer'in gizli numaralardan gelen aramaları engellemeyi internetten araştırdığı, şüpheli Ayyıldız'ın cinayetten 25 gün önce olay yerinde keşif yaptığı belirtildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede yapılan telefon incelemelerine ve dosya içerisinde yer alan ifadelere göre şüpheli Kemal Ayyıldız ile Aylin Sözer'in birbirlerini tanıdıkları ve geçmişe dayalı arkadaşlıklarının olduğu anlatıldı. Taraflar arasında çeşitli tarihlerde tartışma yaşandığı kaydedilirken şüpheli Ayyıldız'ın 26 Kasım 2020'de Aylin Sözer'i darp ettiği belirtildi.

Şüpheli Ayyıldız'ın 29 Aralık 2020'de Sözer'in ikametinin bulunduğu binaya belini tutarak girdiği evde Sözer'i öldürdüğü, kredi kartlarından işlemler yapmaya çalıştığı, takılarını aldığı ve telefonundan diğer şüpheli Murat Delbe'nin (25) göndermiş olduğu IBAN'a para göndermeye çalıştığı ifade edildi. ŞÜPHELİNİN İFADESİNE DE YER VERİLDİŞüpheli Ayyıldız'ın daha sonra Sözer'in ikametgahını yakarak eşyalarına ve hayvanlarına zarar verdiği belirtilen iddianamede şüpheli Ayyıldız'ın ifadesine de yer verildi. Ayyıldız'ın ifadesinde maktul Sözer'le 2009 yıllar arasında bir internet sitesinde tanıştıklarını iddia ederek, tanışmalarından yaklaşık 2 yıl sonra bir araya geldiklerini ileri sürdüğü belirtildi. Ayyıldız'ın ifadesinde 2011 yılının ekim ayında Sözer'in kendisinden uzaklaştığını, İstanbul'u terk ettiğini, telefonunu engellediğini, son 6 yılda 3-4 kez görüştüklerini söylediği anlatıldı. 2020 yılının haziran ayında Sözer'le tekrar bir araya geldiğini iddia ettiğine yer verildi. Olay günü Sözer'in evine gittiğini, Sözer'in kendisini içeriye aldığını ve bol miktarda uyuşturucu madde kullandıklarını iddia eden şüpheli Ayyıldız, ertesi gün çocuklarının yanına Manisa'ya gideceğini söylemesi üzerine Sözer'in kıskançlık yaparak kendisini kaybettiğini ve kendisinin uzaklaşmak için kapıya doğru yöneldiğini belirtti. Sözer'in bu sırada mutfaktan aldığı bıçakla üzerine saldırdığını iddia eden Ayyıldız, bıçağı almaya çalışırken elini ters çevirdiği sırada Sözer'in boynunu derin bir şekilde kestiğini iddia ederek, bunları bilinçli bir şekilde yapmadığını öne sürdü. Sözer'i yatağına götürdüğünü, korktuğunu gelen telefon aramalarını meşgule düşürdüğünü tekrar aramasınlar diye Sözer'in telefonundan "Hastanedeyim" şeklinde mesaj attığını dile getirdiğine yer verildi. Yakalanmaktan korktuğu için panikleyerek dolapları karıştırdığını, birkaç yüzük ve kolye aldığını belirten şüpheli Ayyıldız, o anki psikolojiyle olaya hırsızlık süsü vermeye çalıştığını belirtti. Olay yerini ateşe vermesindeki amacın da kendisini öldürtmek olduğunu iddia eden şüpheli Ayyıldız, olay yerini yakarak delilleri karatma amacının bulunmadığını iddia etti.

ŞÜPHELİ HIRSIZLIK AMACIYLA ADRESTE BULUNDUİddianamede şüpheli Kemal Ayyıldız'ın olayın ardından gözaltına alındığı ve Anadolu 8. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla 30 Aralık 2020 tarihinde tutuklandığı belirtildi. Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün 3 Ocak 2021 tarihli yazısında, şüpheli Kemal Ayyıldız'ın hırsızlık amacıyla adreste bulunduğu, yapılan üst aramasında zincir, yüzük, küpe ve kargaburnu diye tabir edilen alet ile uyuşturucu madde bulunduğunun bildirildiği kaydedildi.

AYLİN SÖZER OLAYDAN ÖNCE GİZLİ NUMARALARDAN ARAMAYI ENGELLEMEYİ ARAŞTIRMIŞİddianamenin değerlendirme kısmında ise Yargıtay Ceza Kurulu'nun verdiği çeşitli kararlar hatırlatıldı. Ayyıldız'ın 29 Aralık 2020 günü sabah 08.48'te olay yerine gittiği, maktul ile 08.17'de mesajlaşmaya başladığı ifade edilen iddianamede şüpheli Ayyıldız'ın ifadesinde Sözer'in ölümünden sonra maktulün telefonundan kendisi ile mesajlaştığını beyan ettiği hususunun göz önünde bulundurulduğu belirtildi.Şüphelinin olay yerine gidişi ve Sözer'i öldürmesi arasında neredeyse hiçbir zaman farkının olmadığının anlaşıldığı öne sürülen iddianamede, bu haliyle şüphelinin eylemi tasarladığı vurgulandı.Şüpheli Ayyıldız'ın ifadesinde maktulün kendisini çağırdığı yönündeki beyanının da şüpheli ile maktulün olay tarihinde ve olay tarihinden uzun süre öncesine varan tarihlerde herhangi bir görüşmelerinin olmadığı belirtildi. Ayrıca önceki mesaj içeriklerinde tarafların kavgalı olduğu ve hatta maktul Sözer'in şüpheliyi telefonundan engellediği ifade edildi. Maktul Sözer'in gizli numaralardan aramayı engelleme konusunda olay öncesinde araştırma yaptığı da ifade edildi. İddianamede bu gerekçelerle şüpheli Ayyıldız'ın beyanlarına itibar edilemeyeceği belirtildi.

CİNAYETTEN 25 GÜN ÖNCE ŞÜPHELİ OLAY YERİNDE KEŞİF YAPTIİddianamede şüpheli Ayyıldız'ın olay yerine kendi cep telefonunu almadan giderek HTS ve BAZ kayıtlarının kendisinin tespit edilmemesi ya da ilerleyen zamanlarda aleyhine delil edilmemesi saikiyle hareket ettiği belirtildi. Şüpheli Ayyıldız'ın en son 26 Kasım 2020 tarihinde maktul Sözer'i 'WhatsApp' isimli uygulamadan aradığı ve şüpheli Ayyıldız'ın telefonun olay tarihine en yakın 4 Aralık 2020 günü olay yerine çok yakın konumda olan BAZ istasyonundan sinyal verdiği de iddianamede dikkate alındığında şüphelinin eylemini çok önceden tasarlayarak işlediği iddia edildi.Tanık beyanlarına göre şüphelinin olaydan 25 gün önce gittiği maktulün bina çevresine ve içerisinde defalarca girip çıktığı kaydedildi. Şüpheli Ayyıldız'ın sosyal medya hesabından geçim sıkıntısı çektiği yönünde paylaşımlar yaptığı ifade edilen iddianamede, Ayyıldız'ın telefonunda maktul Sözer'in kimlik kartının, banka veya kredi kartlarının fotoğraflarının da bulunduğu belirtildi. Şüpheli Ayyıldız'ın olay yerine giderken kamera görüntülerine yansıyan görüntülerinde belinde bir şeyler taşır şeklindeki yürüyüşünün tespit edildiği değerlendirme kısmanda ifade edildi.Bu gerekçeler gösterilerek iddianamede "Maktulü öldürmeye sebatla ve şartsız olarak karar vermiş olduğu, düşünüp planladığı, suçu işlemeden önce makul bir süre geçmesine rağmen bu kararlarından vazgeçmeyip ısrarla fiillerini icraya başladığı ve planladığı eylemi belirlediği kurgu dahilinde icra ettiği anlaşılmakta olup şüpheli Kemal Ayyıldız'ın kasten öldürme suçunu tasarlayarak gerçekleştirdiğinin kabulü gerekmektedir" denildi.Diğer şüpheli Murat Delbe'nin şüpheli Kemal Ayyıldız'a göndermiş olduğu IBAN hesabına para gönderilmeye çalıştığının tespitiyle de ilgili 'Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması' suçuna teşebbüs ettiklerinin kabulü gerektiği iddia edildi.

CEZADA İNDİRİM YAPILMAMASI İSTENDİYine Yargıtay kararları hatırlatılarak kolluk kuvvetlerinin defalarca kapıyı çalmasına rağmen şüpheli Kemal Ayyıldız'ın kapıyı açmadığı, çilingirin kapıyı açmaya çalıştığı sırada Ayyıldız'ın kapının önüne yığınla eşya koyduğu, kapı açıldığında bıçakla görevlilere saldırdığı ve olay yerini gaz ile ateşe verdiği anlatılan iddianamede şüphelinin yapılan eylemden dolayı pişman olmadığını gösterdiği kaydedildi. İddianamede Ayyıldız hakkında bu haliyle şüpheli hakkında etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmaması ve cezada indirim yapılmaması gerektiği de vurgulandı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE 35 YIL 6 AYA KADAR HAPSİ İSTENDİİddianamede şüpheli Ayyıldız'ın "Tasarlayarak bir suçu gizlemek delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. Ayrıca şüpheli Ayyıldız'ın "Silahla konutta yağma", "Mala zarar verme", "Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması" ve "Bina veya eklentileri içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında nitelikli hırsızlık" suçlarından toplamda 16 yıl 5 aydan 35 yıl 6 aya kadar hapsi talep edildi.İddianamede şüpheli Kemal Ayyıldız hakkında haksız tahrik nedeni oluşturan davranışlar tespit edilmediğinden verilecek cezada haksız tahrik indirimi uygulanmaması talep edildi. Şüpheli Ayyıldız'a verilecek cezada takdiri indirim hükümlerinin uygulanmaması da istendi.Ayrıca bir diğer şüpheli Murat D. hakkında da olay günü Kemal Ayyıldız'a IBAN gönderdiği gerekçesiyle "Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçuna teşebbüs" suçundan 9 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapsi talep edildi.Hazırlanan iddianamede Anadolu 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. İddianame kabul ederse şüpheliler hakim karşısına çıkacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı