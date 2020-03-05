Yakari le film Filmi
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Yakari, vahşi bir at ile yola koyulan küçük bir çcouğun hikayesini konu ediyor. Küçük bir Sioux çocuğu olan Yakari, evcilleştirilemeyeceği söylenen vahşi bir at olan Little Thunder ile yola koyulur. Yolculuk sırasında Büyük Kartal tarafından ziyaret edilen Yakari, ondan çok özel bir hediye alır. Büyük Kartal Yakari’ye muhteşem bir tüy ile hayvanlarla konuşabilme yeteneği verir. Aldığı inanılmaz yeteneğin ardından yola devam eden Yakari ve Little Thunder için bu yolculuk, aralarında ömür boyu sürecek bir dostluğun başlamasını sağlar.
Yönetmen: Toby Genkel, Xavier Giacometti
Senaryo: David Freedman, André Jobin, Claude de Ribeaupierre
Filmin Türü: Animasyon
Orijinal Adı: Yakari le film
Yapımcı Firma: Filmartı Film
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: Fransa, Belçika
Orijinal Dili: Fransızca
Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey
Vizyon Tarihi: 16.10.2020
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Kaynak: InterSinema.com