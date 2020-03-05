Yakari le film Filmi
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Yakari le film Filmi

Yakari le film filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Yakari le film filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

05.03.2020 15:02 | Son Güncelleme: 05.03.2020 15:02
Yakari le film Filmi

Yakari, vahşi bir at ile yola koyulan küçük bir çcouğun hikayesini konu ediyor. Küçük bir Sioux çocuğu olan Yakari, evcilleştirilemeyeceği söylenen vahşi bir at olan Little Thunder ile yola koyulur. Yolculuk sırasında Büyük tarafından ziyaret edilen Yakari, ondan çok özel bir hediye alır. Büyük Kartal Yakari’ye muhteşem bir tüy ile hayvanlarla konuşabilme yeteneği verir. Aldığı inanılmaz yeteneğin ardından yola devam eden Yakari ve Little Thunder için bu yolculuk, aralarında ömür boyu sürecek bir dostluğun başlamasını sağlar.

Yönetmen: Toby Genkel, Xavier Giacometti

Senaryo: David Freedman, André Jobin, Claude de Ribeaupierre

Filmin Türü: Animasyon

Orijinal Adı: Yakari le film

Yapımcı Firma: Filmartı Film

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: Fransa, Belçika

Orijinal Dili: Fransızca

Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey

Vizyon Tarihi: 16.10.2020


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Kaynak: InterSinema.com

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