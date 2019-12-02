Yakan, Optisyen-Gözlükçüler Birliği Odaları Genel Başkanlığına aday
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Yakan, Optisyen-Gözlükçüler Birliği Odaları Genel Başkanlığına aday

Memleketçi Sanayici ve İşadamları Derneği (MİSİAD) Genel Başkan Yardımcısı Serkan Yakan, Türkiye Optisyen-Gözlükçüler Birliği Odaları Genel Başkanlığına adaylığını açıkladı.

02.12.2019 13:45 | Son Güncelleme: 02.12.2019 13:50
Yakan, Optisyen-Gözlükçüler Birliği Odaları Genel Başkanlığına aday

Memleketçi Sanayici ve İşadamları Derneği (MİSİAD) Genel Başkan Yardımcısı Serkan Yakan, Optisyen-Gözlükçüler Birliği Odaları Genel Başkanlığına adaylığını açıkladı.


Uzun yıllar optisyen, gözlükçüler sektöründe faal olarak yer aldığını söyleyen Yakan, "Sektörün sorunlarını en yakın bilenlerden biriyim. Sorunların çözümü noktasında aday oldum. Ekip arkadaşlarımla birlikte başarılı olacağıma inanıyorum. İnşallah Optisyen-Gözlükçüler Birliği Odaları Başkanlığını 'e getireceğiz" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA
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