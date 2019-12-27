Yakalanmamak için 3. kattan atlayan hırsızlık şüphelisi belini kırdı
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Yakalanmamak için 3. kattan atlayan hırsızlık şüphelisi belini kırdı

Malatya'da iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla aranan zanlı, polisten kaçarken, saklandığı 3. kattaki evin balkonundan atlayınca belini kırdı.

27.12.2019 14:32 | Son Güncelleme: 27.12.2019 14:32
Yakalanmamak için 3. kattan atlayan hırsızlık şüphelisi belini kırdı

'da iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla aranan zanlı, polisten kaçarken, saklandığı 3. kattaki evin balkonundan atlayınca belini kırdı.

İl Asayiş Şubesi ekipleri, 9 Aralık 2019 tarihinde bir iş yerindeki hırsızlık olayıyla ilgili şüpheli E.C.Ç'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, zanlı E.C.Ç'nin, hırsızlık suçundan aranan D.E. ile aynı evde kaldığını tespit etti.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, D.E'yi yakalarken, polis ekiplerinin geldiğini gören E.C.Ç. kaçmak için 3. kattaki evin balkonundan atladı.

Belini kıran ve kaburgasında kırıklar oluşan E.C.Ç, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA
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