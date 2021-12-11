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Yakalanınca suç ortaklarını da ele verdiler

Yakalanınca suç ortaklarını da ele verdiler
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sivas'ın Zara ilçesinde iletişim hatlarını keserek çalan bir şebeke suçüstü yakalandı.

SİVAS (İHA) - Sivas'ın Zara ilçesinde iletişim hatlarını keserek çalan bir şebeke suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay Sivas İli Zara İlçesi Aşağımescitli Köyünde meydana geldi. İlçede yaşanan kablo hırsızlıklarını takibe alan jandarma ekipleri kablo hırsızlığına karıştıkları düşünülen bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada; 2 adet demir kesme makası 1 şarjlı spral makinesi 300 metre uzunluğunda bakır iletişim kablosu ele geçirildi. Araçta bulunan; Y.Y. (22), O.E. (22), O.K (23) ve İ.B. (23) gözaltına alındı. Şüphelilerin alınan ifadelerinde daha öncede aynı köyde 600 metre uzunluğunda bakır iletişim kablosu çaldıkları anlaşıldı. Şüpheliler verdikleri ifadelerinde yanlarında bulunmayan Ö.B (22) isimli arkadaşlarının da suç ortakları olduğunu itiraf ettiler. Ö.B.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Üç şüpheli ise adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SİVAS

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