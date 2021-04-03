Şüphe üzerine durdurulunca kız arkadaşını bırakıp kaçtı
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Şüphe üzerine durdurulunca kız arkadaşını bırakıp kaçtı

İhlas Haber Ajansı / ALİ KAMUR - Haberler | Güncel

Şüphe üzerine durdurulunca kız arkadaşını bırakıp kaçtı Bursa'da şüphe üzerine durdurulan araçta sevgilisini bırakıp kaçan zanlı gözaltına alındı.

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Şüphe üzerine durdurulunca kız arkadaşını bırakıp kaçtı

BURSA - Bursa'da şüphe üzerine durdurulan araçta sevgilisini bırakıp kaçan zanlı gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada ise, uyuşturucu ve bir miktar para çıktı.

Gürsu ilçesinde meydana gelen olayda, Kurtuluş Mahallesi Şehit Cüneyt Yıldız Caddesi üzerinde devriye görevi yapan gece bekçileri, şüphe üzerine 16 SDP 14 plakalı otomobili durdurdu. Arama yapılan araçta arka koltuktaki poşette ne olduğunun sorulması üzerine sürücüsü Ş.F., kız arkadaşı Ş.A.'yı bırakıp kaçtı. Kaçan şüpheli kısa sürede yakalandı. Torbadan 81 gram metamfetamin, bir miktar esrar, hassas terazi ve uyuşturucu madde paketlemede kullanılan 15 kilitli poşet ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 905 lira çıktı.

Ş.F. ve kız arkadaşı Ş.A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ş.A. adli kontrolle serbest bırakılırken, Ş.F. tutuklandı.

Şüphe üzerine durdurulunca kız arkadaşını bırakıp kaçtı
Şüphe üzerine durdurulunca kız arkadaşını bırakıp kaçtı
Şüphe üzerine durdurulunca kız arkadaşını bırakıp kaçtı
Şüphe üzerine durdurulunca kız arkadaşını bırakıp kaçtı
Şüphe üzerine durdurulunca kız arkadaşını bırakıp kaçtı
Şüphe üzerine durdurulunca kız arkadaşını bırakıp kaçtı
Şüphe üzerine durdurulunca kız arkadaşını bırakıp kaçtı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ KAMUR

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