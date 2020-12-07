Yakalanınca birbirlerini suçlayan 3 gasp şüphelisi tutuklandı
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Yakalanınca birbirlerini suçlayan 3 gasp şüphelisi tutuklandı

07.12.2020 10:01 | Son Güncelleme: 07.12.2020 10:04
Yakalanınca birbirlerini suçlayan 3 gasp şüphelisi tutuklandı

ADANA'da, yolda yürüdüğü sırada Hıdır Ortaç'ı yere yatırıp, içerisinde 200 lira olan cüzdanını gasbettiği öne sürülen Emin B. (22), Mustafa A. (19) ile Kerem E. (18) yakalandı.

ADANA'da, yolda yürüdüğü sırada Hıdır Ortaç'ı yere yatırıp, içerisinde 200 lira olan cüzdanını gasbettiği öne sürülen Emin B. (22), Mustafa A. (19) ile Kerem E. (18) yakalandı. Suçlamaları kabul etmeyip, birbirlerini suçlayan 3 şüpheli de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 5 Kasım'da merkez Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi'nde meydana geldi. Akşam saatlerinde evine gittiği sırada Hıdır Ortaç'ın (55) yanına gelen 3 kişi, para istedi. Ortaç'ın olumsuz yanıt vermesi üzerine şüpheliler, Ortaç'ı yere yatırıp içinde 200 lira olan cüzdanını alıp kaçtı. Ortaç'ın durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelilerin, Emin B., Mustafa A. ile Kerem E. olduğunu belirledi. Bölgede çalışma yapan ekipler, şüphelileri, aynı mahallede kovalamaca sonucu yakalayıp, gözaltına aldı.Emniyete götürülen şüphelilerden Mustafa A. ile Kerem E.'nin, ifadelerinde, cüzdanı çöp kutusunda bulduklarını, parayı da Ortaç'a verdiklerini, cüzdanı Emin B.'nin gasbettiğini öne sürdü. Emin B. ise ifadesinde, gasbı diğer şüphelilerin yaptığını iddia etti. Şüphelilerin üzerinden ise gasbedildiği değerlendirilen 200 lira para çıktı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Emin B., Mustafa A. ile Kerem E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Yakalanınca birbirlerini suçlayan 3 gasp şüphelisi tutuklandı
Yakalanınca birbirlerini suçlayan 3 gasp şüphelisi tutuklandı
Yakalanınca birbirlerini suçlayan 3 gasp şüphelisi tutuklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Rüşan Anıl ATAR

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