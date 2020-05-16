Yakalandığı fil hastalığı onu eve mahkum etti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yakalandığı fil hastalığı onu eve mahkum etti

Bursa'da lenf ödem hastalığı nedeniyle ayaklarında, bacaklarında ve karnında şişlikler, yaralar oluşan 160 kilogram ağırlığındaki 45 yaşındaki kadın sağlığına kavuşarak sokağa çıkacağı ve çocuklarıyla gezebileceği güzel günlerin hayalini kuruyor.

Yakalandığı fil hastalığı onu eve mahkum etti
16.05.2020 11:55 | Son Güncelleme: 16.05.2020 12:05

Bursa'da lenf ödem hastalığı nedeniyle ayaklarında, bacaklarında ve karnında şişlikler, yaralar oluşan 160 kilogram ağırlığındaki 45 yaşındaki kadın sağlığına kavuşarak sokağa çıkacağı ve çocuklarıyla gezebileceği güzel günlerin hayalini kuruyor. 5 yıldır yatağa mahkum olan Aynur Tarhan, Sağlık Bakanlığı'na çağrıda bulundu.

Bursa'da 10 yıl önce halk arasında Fil hastalığı olarak da bilinen lenf ödem hastalığına yakalanan ve her geçen gün kilo alan 45 yaşındaki 5 çocuk annesi Aynur Tarhan, hastalığı nedeniyle eve hapsolduğunu ve ihtiyaçlarını karşılayamadığını belirterek, tedavi için yardım bekliyor.

10 yıl önce rahatsızlanan ancak 5 yıldır sokağa çıkamayan 160 kilogram ağırlığındaki Aynur Tarhan'ın dramı yürek burkuyor. Çocuklarına bakamayan ve kendi ihtiyaçlarını bile tek başına karşılamayan Tarhan, dışarıya çıkamamanın ve çocuklarıyla birlikte gezememenin üzüntüsünü yaşıyor.

Nilüfer ilçesinde yaşayan Tarhan'ın en büyük destekçisi ise 10 yaşındaki kızı Sevdanur ve gelini Keder Tarhan. Fil hastası kadının tüm ihtiyaçlarını kızı ve gelini karşılarken, aynı zamanda evin işlerini yapıyor. 5 yıldır girdiği yataktan çıkamayan ve kendi ihtiyaçlarını karşılayamayan kadın, çocuklarıyla birlikte sokağa çıkıp gezebileceği, çocuklarını okula götürebileceği günlerin hayalini kurarak yardım bekliyor.

10 sene önce yakalandığı hastalık nedeniyle 100 kilo alan ve yatalak şekilde hayatını idame ettiren Aynur Tarhan, " Beş senedir böyleyim. Kendi ihtiyaçlarımı karşılayamıyorum, ihtiyacımı çocuklar gideriyor, bana onlar bakıyor. İki yıldır sürekli bu odanın içerisindeyim. Sürekli kızım başımda. Kızım bakıyor. Lütfen yardım istiyorum, Allah rızası için bana da bir çare bulsunlar. Nereye kadar böyle yaşayacağım, gerçekten çok zor." dedi.

"İNSANLAR 2 GÜNLÜK SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA SIKILIYOR, BEN 5 SENEDİR YATAKTAN ÇIKAMIYORUM"

5 senedir sokağa çıkamayan ve çocuklarıyla birlikte gezebileceği günlerin hayalini kuran Tarhan, "İnsanın sokağa çıkamaması, nefes alamaması çok zor. Lütfen bana birileri, Sağlık Bakanlığı yardım eli uzatsın. Beni de anlasınlar, insanlar iki günlük sokağa çıkma yasağında sıkılıyor, ben ne yapayım? 5 senedir bu haldeyim. Sokağa çıkamıyorum, gezemiyorum. Çocuklarımla beraber okula gidemiyorum. Bu duruma kızım çok üzülüyor. Artık onun da psikolojisi bozuldu" dedi.

Eşi Aynur'un tedavisi için maddi durumunun iyi olmadığını söyleyen ve yardım bekleyen Metin Tarhan, "Eşim yaklaşık 10 senedir, bu hastalığa yakalandı. Son beş senedir de yatalak hale geldi. Tedavi için İstanbul-Bursa arasında çok sayıda doktoru gezdik. Devlet kanalından gerekli müdahaleyi yaptılar. Ama tedaviye müdahalemiz olmadı. İki doktorun muayenehanesine gittik, tedavisini üstlendiler fakat maddi durumum el vermediği için ben tedavi yaptıramadım. Bir doktorumuz tedavi için 100 bin lira, diğeri 150 bin lira gibi bir para istedi. Ben zaten beş senedir inşaat işleriyle uğraşıyorum. İmkanım yettiği kadar ben yapabileceğimi yaptım. Beş çocuğum var. En büyük oğlum evli. Gelinimle yanımda kalıyorlar. Zaten gelinim olmasaydı biz daha perişan hale düşerdik. 10 yaşında bir kızım var. Annesine o bakıyor. Allah rızası için bize yardımcı olsunlar, eşimin tedavisini olmasını istiyoruz." diye konuştu.

(Fatih Çapkın - Hakan Gönül/İHA)

Yakalandığı fil hastalığı onu eve mahkum etti

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Son dakika: Merkez Bankası, yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı Haber
Son dakika: Merkez Bankası, yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı
Akılalmaz olay: Kars'ta koronayı yenen kişi yemek daveti verdi, 146 kişiye virüs sıçradı Haber
Akılalmaz olay: Kars'ta koronayı yenen kişi yemek daveti verdi, 146 kişiye virüs sıçradı
Tuba Büyüküstün ile Umut Evirgen, 3 yıllık ilişkisini bitirdi Haber
Tuba Büyüküstün ile Umut Evirgen, 3 yıllık ilişkisini bitirdi
2 aylık çalışma, koronanın yol haritasını ortaya çıkardı! İşte Türkiye'ye virüs bulaştıran 2 ülke Haber
2 aylık çalışma, koronanın yol haritasını ortaya çıkardı! İşte Türkiye'ye virüs bulaştıran 2 ülke
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeme getirdiği kenevirin ekim alanı Vezirköprü'de iki katına çıktı Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeme getirdiği kenevirin ekim alanı Vezirköprü'de iki katına çıktı
Afrika değil İstanbul! Mandaların gölet keyfi böyle görüntülendi Haber
Afrika değil İstanbul! Mandaların gölet keyfi böyle görüntülendi
Arka Sokaklar'ın 553. bölüm fragmanı yayınlandı! Koronavirüse yakalanan Hüsnü Çoban'ın durumu ağırlaşıyor
Arka Sokaklar'ın 553. bölüm fragmanı yayınlandı! Koronavirüse yakalanan Hüsnü Çoban'ın durumu ağırlaşıyor
Acun Ilıcalı, oyuna çıkmayan Nisa hakkında konuştu: Sorunu psikolojik
Acun Ilıcalı, oyuna çıkmayan Nisa hakkında konuştu: Sorunu psikolojik
Cumhurbaşkanı hayranı genç, Erdoğan'ın ses tonunu taklit ederek 'evde kal' çağrısı yaptı
Cumhurbaşkanı hayranı genç, Erdoğan'ın ses tonunu taklit ederek "evde kal" çağrısı yaptı
Arjantin'de sözleşmesi bitecek futbolcuların kontratları 6 ay uzatıldı
Arjantin'de sözleşmesi bitecek futbolcuların kontratları 6 ay uzatıldı
İstanbul'da tehlikeli anlar! Fırıncı, otomobilin bagajına oturup pide sattı
İstanbul'da tehlikeli anlar! Fırıncı, otomobilin bagajına oturup pide sattı
İşte son 2 ayda Borsa İstanbul'da en çok değer kazanan 20 şirket
İşte son 2 ayda Borsa İstanbul'da en çok değer kazanan 20 şirket
Dolandırıcılığın böylesi! Bursa'dan Almanya'daki kadını dolandırdılar
Dolandırıcılığın böylesi! Bursa'dan Almanya'daki kadını dolandırdılar
Ali Koç'un 'El sıkışmak üzereydik' dediği teknik adamın Zlatko Dalic olduğu ortaya çıktı
Ali Koç'un "El sıkışmak üzereydik" dediği teknik adamın Zlatko Dalic olduğu ortaya çıktı
Yasağa bir saat kala karşıdan karşıya geçen genç kız, canından oldu
Yasağa bir saat kala karşıdan karşıya geçen genç kız, canından oldu
Bodrum'lu hayvansever, şehre inen yaban domuzunu elleriyle besledi
Bodrum'lu hayvansever, şehre inen yaban domuzunu elleriyle besledi
Günlük burç yorumları 16 Mayıs 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 16 Mayıs 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Milli futbolcu Arda Turan: Çalıştığım en iyi teknik direktör Fatih Terim
Milli futbolcu Arda Turan: Çalıştığım en iyi teknik direktör Fatih Terim
Kayseri'de dün ezan 4 dakika geç okununca vatandaşlar oruçlarını geç açtı
Kayseri'de dün ezan 4 dakika geç okununca vatandaşlar oruçlarını geç açtı
Mevsimlik tarım işçileri arasında çıkan silahlı çatışmada 3'ü ağır 11 kişi yaralandı
Mevsimlik tarım işçileri arasında çıkan silahlı çatışmada 3'ü ağır 11 kişi yaralandı
16 yaşındaki genç çapa makinesinin altında kalarak can verdi
16 yaşındaki genç çapa makinesinin altında kalarak can verdi
Kız çocukları hakkında tepki çeken sözlere imza atan profesör hakkında İstanbul Aydın Üniversitesi soruşturma başlattı
Kız çocukları hakkında tepki çeken sözlere imza atan profesör hakkında İstanbul Aydın Üniversitesi soruşturma...
Talihsiz vatandaş, ekmeğini kazandığı traktörün altında sıkışarak can verdi
Talihsiz vatandaş, ekmeğini kazandığı traktörün altında sıkışarak can verdi
Saldırıda yetim kalan bebekleri emziren Afgan kadın, görenlere duygu dolu anlar yaşattı
Saldırıda yetim kalan bebekleri emziren Afgan kadın, görenlere duygu dolu anlar yaşattı
Korona ABD'yi vurmaya devam ediyor! Üretim durunca çiftlikteki hayvanlar öldürülüyor
Korona ABD'yi vurmaya devam ediyor! Üretim durunca çiftlikteki hayvanlar öldürülüyor
Bilgisayar korsanı, Zoom üzerindeki İncil dersini ele geçirip cinsel içerikli film izletti
Bilgisayar korsanı, Zoom üzerindeki İncil dersini ele geçirip cinsel içerikli film izletti
Bir günlüğüne başkan olan CHP'li meclis üyesi kendine ve yakınlarına ait inşaatlara yapı izni verdi
Bir günlüğüne başkan olan CHP'li meclis üyesi kendine ve yakınlarına ait inşaatlara yapı izni verdi
Trump'ın koronavirüsten ölmesi durumunda yerine kimin geçeceği senaryoları gündem oldu
Trump'ın koronavirüsten ölmesi durumunda yerine kimin geçeceği senaryoları gündem oldu
LPG'li otomobilin alev topuna döndüğü anlar kameraya yansıdı
LPG'li otomobilin alev topuna döndüğü anlar kameraya yansıdı
RTÜK Başkanı: Sevda Noyan'a verilecek ceza darbecileri sevindirecek bir ceza olmamalı
RTÜK Başkanı: Sevda Noyan'a verilecek ceza darbecileri sevindirecek bir ceza olmamalı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Altay Süleyman Soylu Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Cem Yılmaz Serdar Ortaç Şeyma Subaşı Hatice Çarpar
Spor Fatih Terim Lionel Messi Ahmet Ağaoğlu Ahmet Nur Çebi Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Aydın Ali Koç Haziran İngiltere
Şu an buradasınız: Yakalandığı fil hastalığı onu eve mahkum etti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.5.2020 12:56:30. #1.14#
title