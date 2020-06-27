Yakalanan yılanlar doğaya bırakılıyor Tepebaşı Belediyesi ekipleri tarafından kent içinde yakalanan yılanlar doğal yaşam ortamlarına bırakılıyor.

Tepebaşı Belediyesi ekipleri tarafından kent içinde yakalanan yılanlar doğal yaşam ortamlarına bırakılıyor.

Tepebaşı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, gelen ihbarları değerlendirerek kentte görülen yılanları yakalamaya devam ediyor.

Uzman ekipler tarafından yakalanan yılanlar, daha sonra doğal yaşam alanlarına bırakılıyor. Son olarak Yeni Mahalle ve Sazova Mahallesi'nden gelen ihbarlar üzerine harekete geçen ekipler 2 yılanı daha özel ekipmanlar ile yakaladı. Yakalanan yılanlar, kent merkezinden uzak noktalardaki doğal yaşam alanlarına salındı.

Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, yılan görülmesi durumunda herhangi bir müdahaleden kaçınılması konusunda vatandaşları uyardı. Yetkililer, "Yılan, özellikle bahar ve yaz aylarında çok sık görülen bir hayvandır. Yağışların bu sene çok olması ve sıcakların aniden artması sonucu tabiatta bir hareketlilik yaşandığı için daha çok açık alanlarda, sık otluklarda, ağaçlık, çalılık aralarında yılana rastlamak mümkündür. Hatta yaz aylarında bazen ev içlerine dahi girerler. Doğal dengenin sağlanmasında, özellikle tarla fareleri ile mücadelede yılanlar çok etkilidir. Bunun için yılanlar görüldüğü zaman hemen paniğe kapılıp öldürülmemesi gerekir" açıklamasında bulundu.

Öte yandan yılan görülmesiyle ilgili ihbarda bulunacak vatandaşların Tepebaşı Belediyesi yetkililerine, 0 (222) 211 40 00 numaralı telefondan ulaşabilecekleri bildirildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA