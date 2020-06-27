Yakalanan yılanlar doğaya bırakılıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yakalanan yılanlar doğaya bırakılıyor

Tepebaşı Belediyesi ekipleri tarafından kent içinde yakalanan yılanlar doğal yaşam ortamlarına bırakılıyor.

Yakalanan yılanlar doğaya bırakılıyor
27.06.2020 16:55 | Son Güncelleme: 27.06.2020 17:09

Tepebaşı Belediyesi ekipleri tarafından kent içinde yakalanan yılanlar doğal yaşam ortamlarına bırakılıyor.

Tepebaşı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, gelen ihbarları değerlendirerek kentte görülen yılanları yakalamaya devam ediyor.

Uzman ekipler tarafından yakalanan yılanlar, daha sonra doğal yaşam alanlarına bırakılıyor. Son olarak Yeni Mahalle ve Sazova Mahallesi'nden gelen ihbarlar üzerine harekete geçen ekipler 2 yılanı daha özel ekipmanlar ile yakaladı. Yakalanan yılanlar, kent merkezinden uzak noktalardaki doğal yaşam alanlarına salındı.

Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, yılan görülmesi durumunda herhangi bir müdahaleden kaçınılması konusunda vatandaşları uyardı. Yetkililer, "Yılan, özellikle bahar ve yaz aylarında çok sık görülen bir hayvandır. Yağışların bu sene çok olması ve sıcakların aniden artması sonucu tabiatta bir hareketlilik yaşandığı için daha çok açık alanlarda, sık otluklarda, ağaçlık, çalılık aralarında yılana rastlamak mümkündür. Hatta yaz aylarında bazen ev içlerine dahi girerler. Doğal dengenin sağlanmasında, özellikle tarla fareleri ile mücadelede yılanlar çok etkilidir. Bunun için yılanlar görüldüğü zaman hemen paniğe kapılıp öldürülmemesi gerekir" açıklamasında bulundu.

Öte yandan yılan görülmesiyle ilgili ihbarda bulunacak vatandaşların Tepebaşı Belediyesi yetkililerine, 0 (222) 211 40 00 numaralı telefondan ulaşabilecekleri bildirildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

İkinci el araçların fiyatları yükselince sıfır araçlar için bayiler önünde kuyruk oluştu Haber
İkinci el araçların fiyatları yükselince sıfır araçlar için bayiler önünde kuyruk oluştu
Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı Haber
Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı
Alişan'ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu Haber
Alişan'ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu
Amerikalı genç kız, 50 yıldır çözülemeyen matematik problemini çözerek tarihe geçti Haber
Amerikalı genç kız, 50 yıldır çözülemeyen matematik problemini çözerek tarihe geçti
İsrail'de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi Haber
İsrail'de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi
Kaldırım çalışmasına itiraz eden vatandaş, öğrendiği gerçekle şoke oldu Haber
Kaldırım çalışmasına itiraz eden vatandaş, öğrendiği gerçekle şoke oldu
Tabelalara göre 4 bin kişinin kayıp olduğu İnegöl'de vatandaşlar Müge Anlı'ya çağrı yaptı
Tabelalara göre 4 bin kişinin kayıp olduğu İnegöl'de vatandaşlar Müge Anlı'ya çağrı yaptı
Üniversite sınavındaki bir soruda bahsi geçen Mabel Matiz, Twitter'da gündem oldu
Üniversite sınavındaki bir soruda bahsi geçen Mabel Matiz, Twitter'da gündem oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında bakanları uyardı: Orada durmayın, başımıza iş açmayalım
Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında bakanları uyardı: Orada durmayın, başımıza iş açmayalım
Otomobil sürücüsüne yazılan ceza, delil olmayınca Sulh Ceza Hakimliği'nce iptal edildi
Otomobil sürücüsüne yazılan ceza, delil olmayınca Sulh Ceza Hakimliği'nce iptal edildi
Doğum sancısına dayanamayan kadın kliniğin otoparkında doğurdu
Doğum sancısına dayanamayan kadın kliniğin otoparkında doğurdu
Son Dakika: Erdoğan'dan işçi ve işveren temsilcilerine kıdem tazminatı resti: Aranızda halletmezseniz art niyetlisiniz
Son Dakika: Erdoğan'dan işçi ve işveren temsilcilerine kıdem tazminatı resti: Aranızda halletmezseniz art...
1999 depremi öncesinde yaşanan doğa olayının tekrar görülmesi vatandaşları tedirgin etti
1999 depremi öncesinde yaşanan doğa olayının tekrar görülmesi vatandaşları tedirgin etti
Gençlik ve Spor Bakanlığı Amasya, Sinop ve Çankırı'ya 105 milyon TL'lik yatırım yapacak
Gençlik ve Spor Bakanlığı Amasya, Sinop ve Çankırı'ya 105 milyon TL'lik yatırım yapacak
Kadıköy'de 11'ler belli oldu! Fenerbahçe'de yıldız futbolcu kadroya geri döndü
Kadıköy'de 11'ler belli oldu! Fenerbahçe'de yıldız futbolcu kadroya geri döndü
Seçim barajı düşüyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında 4 alternatif var
Seçim barajı düşüyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında 4 alternatif var
ATV'de stüdyodaki muhabirin çatışma bölgesindeymiş gibi haber sunması izleyiciyi şaşırttı
ATV'de stüdyodaki muhabirin çatışma bölgesindeymiş gibi haber sunması izleyiciyi şaşırttı
İbrahim Tatlıses, tehdit gerekçesiyle karakolluk olduğu oğluyla sarılıp barıştı
İbrahim Tatlıses, tehdit gerekçesiyle karakolluk olduğu oğluyla sarılıp barıştı
Sürücü belgesi ile YKS'ye girmek isteyen engelli aday, sınava alınmadı
Sürücü belgesi ile YKS'ye girmek isteyen engelli aday, sınava alınmadı
Ucuz hava yolu şirketi NokScoot, koronavirüs salgını nedeniyle iflas etti
Ucuz hava yolu şirketi NokScoot, koronavirüs salgını nedeniyle iflas etti
Vücudunun büyük bir bölümü yanan gencin hayatı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla değişti
Vücudunun büyük bir bölümü yanan gencin hayatı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla değişti
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan transfer açıklaması: Talip olduğumuz her futbolcuyu getirebiliriz
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan transfer açıklaması: Talip olduğumuz her futbolcuyu getirebiliriz
Geçtiğimiz yıl baba olan 79 yaşındaki iş insanı Asil Nadir, yeniden baba oluyor
Geçtiğimiz yıl baba olan 79 yaşındaki iş insanı Asil Nadir, yeniden baba oluyor
Fatih Terim, Başakşehir maçında Linnes'e ilk 11'de şanş vermeyi düşünüyor
Fatih Terim, Başakşehir maçında Linnes'e ilk 11'de şanş vermeyi düşünüyor
Kenan Doğulu, Beren Saat ile boşanacakları yönündeki iddialara cevap verdi
Kenan Doğulu, Beren Saat ile boşanacakları yönündeki iddialara cevap verdi
İmama küsen mahalleli, namazı cami yerine kıraathane önünde kıldı
İmama küsen mahalleli, namazı cami yerine kıraathane önünde kıldı
Husumetli oldukları babayı bulamayınca 13 yaşındaki oğlunu vurdular
Husumetli oldukları babayı bulamayınca 13 yaşındaki oğlunu vurdular
Burcu Esmersoy, Instagram'dan yaptığı ürün tanıtımlarıyla servetine servet katıyor
Burcu Esmersoy, Instagram'dan yaptığı ürün tanıtımlarıyla servetine servet katıyor
Dünya Sağlık Örgütü, İsveç'i riskli ülkeler listesinden çıkardı
Dünya Sağlık Örgütü, İsveç'i riskli ülkeler listesinden çıkardı
Türk bilim insanı uyardı: Kovid-20 bangır bangır geliyor, bunlar psikiyatrik hastalıklar olacak
Türk bilim insanı uyardı: Kovid-20 bangır bangır geliyor, bunlar psikiyatrik hastalıklar olacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Hulusi Akar Donald Trump Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Hülya Avşar Ebru Gündeş Burcu Esmersoy
Spor Falcao Nihat Özdemir Malcolm Thomas İbrahim Üzülmez Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kaza Türk Beşiktaş Türk Lirası
Şu an buradasınız: Yakalanan yılanlar doğaya bırakılıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.6.2020 17:39:20. #1.15#
title