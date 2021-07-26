Yakalanan yılan doğaya bırakıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yakalanan yılan doğaya bırakıldı

Yakalanan yılan doğaya bırakıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Tepebaşı Belediyesi ekipleri tarafından kent içinde yakalanan yılan, doğal yaşam ortamına bırakıldı.

Tepebaşı Belediyesi ekipleri tarafından kent içinde yakalanan yılan, doğal yaşam ortamına bırakıldı.

Tepebaşı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, gelen ihbarları değerlendirerek kentte görülen yılanları yakalamaya devam ediyor. Uzman ekipler tarafından yakalanan yılanlar, daha sonra doğal yaşam alanlarına bırakılıyor. Son olarak Şirintepe Mahallesi'nden gelen ihbar üzerine harekete geçen ekipler, boyu yaklaşık 1 metre uzunluğundaki yılanı özel ekipmanlar ile yakaladı. Yılan, kent merkezinden uzak bir noktada, doğal yaşam alanına salındı.

Müdahaleden kaçının

Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, yılan görülmesi durumunda herhangi bir müdahaleden kaçınılması konusunda vatandaşları uyardı. Yetkililer, "Yılan, özellikle bahar ve yaz aylarında çok sık görülen bir hayvandır. Doğal dengenin sağlanmasında, özellikle tarla fareleri ile mücadelede yılanlar çok etkilidir. Bunun için yılanlar görüldüğü zaman hemen paniğe kapılıp öldürülmemesi gerekir" açıklamasında bulundu. - ESKİŞEHİR

Yakalanan yılan doğaya bırakıldı
Yakalanan yılan doğaya bırakıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Turan Mustafa Şentop Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Bakan Seda Sayan İrem Derici Acun Ilıcalı
Spor Can Bartu Balotelli Burak Elmas Hakan Reçber Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yakalanan yılan doğaya bırakıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.7.2021 14:01:12. #1.14#

title