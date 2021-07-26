Yakalanan yılan doğaya bırakıldı

Tepebaşı Belediyesi ekipleri tarafından kent içinde yakalanan yılan, doğal yaşam ortamına bırakıldı.

Tepebaşı Belediyesi ekipleri tarafından kent içinde yakalanan yılan, doğal yaşam ortamına bırakıldı.

Tepebaşı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, gelen ihbarları değerlendirerek kentte görülen yılanları yakalamaya devam ediyor. Uzman ekipler tarafından yakalanan yılanlar, daha sonra doğal yaşam alanlarına bırakılıyor. Son olarak Şirintepe Mahallesi'nden gelen ihbar üzerine harekete geçen ekipler, boyu yaklaşık 1 metre uzunluğundaki yılanı özel ekipmanlar ile yakaladı. Yılan, kent merkezinden uzak bir noktada, doğal yaşam alanına salındı.

Müdahaleden kaçının

Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, yılan görülmesi durumunda herhangi bir müdahaleden kaçınılması konusunda vatandaşları uyardı. Yetkililer, "Yılan, özellikle bahar ve yaz aylarında çok sık görülen bir hayvandır. Doğal dengenin sağlanmasında, özellikle tarla fareleri ile mücadelede yılanlar çok etkilidir. Bunun için yılanlar görüldüğü zaman hemen paniğe kapılıp öldürülmemesi gerekir" açıklamasında bulundu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı