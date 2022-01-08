Samsun'da 10 bin 668 adet sentetik ecza ele geçirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Samsun'da 10 bin 668 adet sentetik ecza ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da jandarma ekiplerinin takibi sonucu bir otomobilde 10 bin 668 adet sentetik ecza ele geçirildi.

SAMSUN (İHA) - Samsun'da jandarma ekiplerinin takibi sonucu bir otomobilde 10 bin 668 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri ve İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptıkları takip ve çalışmada Anadolu Mahallesi'nde bir otomobili durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada 10 bin 668 adet sentetik ecza ele geçirildi. Olayla ilgili S.A. ve S.Y. gözaltına alındı.

Jandarmadaki sorgusu tamamlanan S.A. ve S.Y. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Samsun'da 10 bin 668 adet sentetik ecza ele geçirildi

Samsun'da 10 bin 668 adet sentetik ecza ele geçirildi

Samsun'da 10 bin 668 adet sentetik ecza ele geçirildi

Samsun'da 10 bin 668 adet sentetik ecza ele geçirildi

Samsun'da 10 bin 668 adet sentetik ecza ele geçirildi

Samsun'da 10 bin 668 adet sentetik ecza ele geçirildi

Samsun'da 10 bin 668 adet sentetik ecza ele geçirildi

Kavgada vurduğu iki genci diri diri mezara gömen şüpheli yakalandı! Delilleri karartmaya çalışmış

Kavgada vurduğu iki genci diri diri mezara gömen şüpheli yakalandı! Delilleri karartmaya çalışmış

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title