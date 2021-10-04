Yakalanan torbacılar, eve gelenlere 'iyilik olsun' diye uyuşturucu veriyormuş - Haberler
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Yakalanan torbacılar, eve gelenlere 'iyilik olsun' diye uyuşturucu veriyormuş

Demirören Haber Ajansı / Anıl Atar - Haberler | Güncel
Yakalanan torbacılar, eve gelenlere 'iyilik olsun' diye uyuşturucu veriyormuş

ADANA'da 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu madde satıcısı S.G. (33) ile S.T. (44), polisin operasyonuyla yakalandı.

ADANA'da 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu madde satıcısı S.G. (33) ile S.T. (44), polisin operasyonuyla yakalandı. Şüpheliler ifadelerinde içici olduklarını, eve gelenlere de 'iyilik olsun' diye verdiklerini öne sürdü.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yüreğir ilçesindeki iki evde uyuşturucu satışı yapıldığını belirledi. Fiziki takip yapan ekipler, S.G.'nin evinin önüne gelen alıcılara pencereden sarkıttığı kovayla uyuşturucu madde verdiğini, S.T.'nin de evinde uyuşturucu sattığını saptadı. Adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda 2 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda 3 gram eroin, 15 gram metamfetamin ve 160 uyuşturucu hap ele geçirdi. Polis, uyuşturucu alan kişileri de yakalayıp ifadelerini aldı.

Bağımlılar, 2 şüpheliden uyuşturucu aldıklarını kabul etti.

S.G. ve S.T 'içici' olduklarını söyleyip, evlerine gelen kişilere 'iyilik olsun' diye uyuşturucu verdiklerini, satış yapmadıklarını öne sürdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.G. ile S.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Yakalanan torbacılar, eve gelenlere 'iyilik olsun' diye uyuşturucu veriyormuş

Yakalanan torbacılar, eve gelenlere 'iyilik olsun' diye uyuşturucu veriyormuş

Yakalanan torbacılar, eve gelenlere 'iyilik olsun' diye uyuşturucu veriyormuş

Demirören Haber Ajansı / Anıl Atar - Son Dakika Haberleri
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