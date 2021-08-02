Yakalanan şahsın üzerinde uyuşturucu ele geçirildi

Aydın'ın Didim ilçesinde polis ekiplerinin yakaladığı şahsın üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın'ın Didim ilçesinde polis ekiplerinin yakaladığı şahsın üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Kom Grup Amirliği ekiplerince uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretine önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar kapsamında, Çamlık Mahallesi Ege Caddesi üzerinde İ.Y. isimli şahıs yakalandı. Şahsın üzerinde ve eşyalarında yapılan aramalarda, 4 parça halinde daralı ağırlığı 82.24 gram metamfetamin maddesi, 0.8 gram esrar maddesi, 1 adet çalışır vaziyette hassas terazi, Uyuşturucu Madde Ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 1070 Türk Lirası ele geçirildi. İ.Y. isimli şahıs sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı