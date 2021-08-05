Yakalanan şahsın üstünden uyuşturucu çıktı
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Yakalanan şahsın üstünden uyuşturucu çıktı

Yakalanan şahsın üstünden uyuşturucu çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'ın Nazilli ilçesinde polisin yakaladığı şahsın üzerinden uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde polisin yakaladığı şahsın üzerinden uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, "Nazilli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri zehir tacirleri ile mücadelesi devam ediyor. Narkotik ekipleri M.Z.B isimli şahsı kıskıvrak yakaladı şahsın üzerinde ve ikametinde yapılan aramada; satışa hazırlanmış fişek halinde 8 gram Metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şahıs Uyuşturucu Madde Ticareti suçundan gözaltına alınarak, hakkında adli tahkikata başlandığı öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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