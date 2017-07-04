Yakalanan Şahsın Çantasında Canlı Bomba Düzeneği Çıktı

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde jandarma tarafından Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçen bir şahıs çantasındaki canlı bomba düzeneğiyle yakalandı.



Alınan bilgiye göre, Hatay'ın Yayladağı ilçesi, Güveççi Mahallesi kırsalında asayiş uygulaması yapan İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, şüphelendikleri Suriye uyruklu bir şahsı durdurup arama yaptılar, aranan şahsın çantasında patlayıcı madde ve canlı bomba düzeneği olduğu tespit edildi. Şahsın kurye mi, yoksa canlı bomba mı olduğu henüz bilinmezken, olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı. - HATAY