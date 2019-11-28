Yakalanan öfkeli koca adliyeye sevk edildi
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Yakalanan öfkeli koca adliyeye sevk edildi

Yakalanan öfkeli koca adliyeye sevk edildiGAZİANTEP - Gaziantep'te sokak ortasında, çocuğunun gözü önünde karısına şiddet uygulayan öfkeli koca, adli makamlara sevk edildi.

28.11.2019 17:59 | Son Güncelleme: 28.11.2019 18:02
Yakalanan öfkeli koca adliyeye sevk edildi

Yakalanan öfkeli koca adliyeye sevk edildi

- 'te sokak ortasında, çocuğunun gözü önünde karısına şiddet uygulayan öfkeli koca, adli makamlara sevk edildi.

Gaziantep'in ilçesine bağlı 8 Şubat Mahallesi'nde sokak ortasında karı B.Ç'ye şiddet uygularken görüntülenen ve gözaltına alınan E.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. E.Ç, güvenlik önlemleri arasında Gaziantep Adliyesi'ne getirildi.

8 yıllık evli oldukları ortaya çıktı

Cep telefonu ile çekilen görüntülerdeki E.Ç. ve karısı B.Ç.'nin olay yeri yakınlarındaki Özgürlük Mahallesi'nde yaşadıkları öğrenilirken, 8 yıllık evli oldukları ortaya çıktı. 3 çocukları bulunan çiftin ise evde ailevi sebeplerden tartıştıkları ortaya çıkarken tartışmanın ardından B.Ç.'nin karısının evden çıkmasına sinirlendiğini ve peşinden gittiği ileri sürüldü.

15 Kasım 2019 tarihinde meydana gelen olayın ardından B.Ç.'nin 'da yaşayan ailesinin yanına gittiği ve o tarihten itibaren İstanbul'da kaldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

Haber Videosu: Yakalanan öfkeli koca adliyeye sevk edildi
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