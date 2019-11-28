Yakalanan kaçak göçmenlere 106 bin, sürücüye 48 bin lira ceza (2)
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Yakalanan kaçak göçmenlere 106 bin, sürücüye 48 bin lira ceza (2)

TUTUKLANDILARKahramanmaraş'ta, 34 kaçak göçmenle yakalanıp, gözaltına alınan organizatörler Nazmi B. ile Mehmet B., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.

28.11.2019 15:58 | Son Güncelleme: 28.11.2019 15:58
Yakalanan kaçak göçmenlere 106 bin, sürücüye 48 bin lira ceza (2)

TUTUKLANDILAR

'ta, 34 kaçak göçmenle yakalanıp, gözaltına alınan organizatörler Nazmi B. ile Mehmet B., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.


Kaynak: DHA
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