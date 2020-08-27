Yakalanan iki hırsızlık zanlısı tutuklandı Elazığ'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

Elazığ'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 6 gün önce Elazığ Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) atıl durumdaki sünger fabrikasına kapısını kırıp giren kişi ya da kişilerce elektrik ve telefon kablolarıyla çamaşır ve bulaşık makineleri çalındı.

Hırsızlığın fark edilmesi üzerine İl Jandarma Komutanlığına bilgi verildi.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), hırsızlığı M.F.G. ve M.Y'nin yaptığını tespit etti.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda gözaltına alınan iki zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA