Yakalanan hırsızlık şüphelisinin üzerinden uyuşturucu maddeler çıktı

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Antalya'nın Serik ilçesinde hırsızlık suçundan aranan şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelinin üzerinde uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Serik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, Serik ilçesi Abdurrahmanlar Mahallesi'nde meydana gelen açıktan hırsızlık olayının şüphelisi olduğu tespit edilen A.E.Y. isimli şahıs düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelinin aramasında 1 gram metamfetamin, 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 30 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olay ile ilgili adli işlemler başlatıldı. - ANTALYA

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