Yakalanan hırsızlık şüphelisinin 5 suçtan arandığı ortaya çıktı
Haberler » 3. Sayfa » Yakalanan hırsızlık şüphelisinin 5 suçtan arandığı ortaya çıktı - Haberler

Yakalanan hırsızlık şüphelisinin 5 suçtan arandığı ortaya çıktı

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde gözaltına alınan hırsızlık şüphelisinin 5 ayrı suçtan arandığı ortaya çıktı.

21.01.2020 18:22 | Son Güncelleme: 21.01.2020 18:29
Yakalanan hırsızlık şüphelisinin 5 suçtan arandığı ortaya çıktı

'ın ilçesinde gözaltına alınan hırsızlık şüphelisinin 5 ayrı suçtan arandığı ortaya çıktı.


Marmaraereğlisi İlçe Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçede meydana gelen evden hırsızlık olaylarını aydınlatmak üzere geniş çaplı araştırma başlattı. Yapılan çalışmalarda şüphelinin F.B. olduğu belirlendi. Bahçelievler Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alınan şüphelinin 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak', 'nitelikli olarak konut dokunulmazlığının ihlali', 'hükümlü veya tutuklunun kaçması', 'başkasına ait kredi kartının kullanılması' suçlarından da aranması bulunduğu belirlendi. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen F.B., çıkartıldığı mahkemece tutuklandı. Zanlının evinde yapılan aramada ele geçirilen çalıntı eşyalar ise sahiplerine teslim edildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

3. Sayfa

Son Dakika Haberleri