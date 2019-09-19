Yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı

19.09.2019 17:14

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan zanlı tutuklandı.



Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'ye yönelik düzenlenen soruşturma kapsamında Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından dün düzenlenen operasyonda Hasan D. gözaltına alınmıştı. Hasan D., Yunus Emre Devlet Hastanesindeki sağlık kontrollerinin ardından adliyeye getirildi. Örgütün gizli haberleşme programı olan 'ByLock' kullanıcısı olduğu anlaşılan Hasan D., savcılıktaki sorgusunun ardından sevk edildiği Sulh Ceza Mahkemesince tutuklandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA