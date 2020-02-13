YAKALANAN ESKİ SAVCIYA "DOLANDIRICILIK" İDDİASIYLA TUTUKLANDI
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YAKALANAN ESKİ SAVCIYA "DOLANDIRICILIK" İDDİASIYLA TUTUKLANDI

Haber: Halil YILMAZ / İstanbul, DHABakırköy Adliyesi'ndeki görevi sırasında sanık ve yakınlarını "beraat", meslektaşlarını ise ucuz arsa vaadiyle dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan eski cumhuriyet savcısı Tamer C., sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

13.02.2020 17:20 | Son Güncelleme: 13.02.2020 17:20
YAKALANAN ESKİ SAVCIYA

Haber: Halil YILMAZ/ , DHA

Bakırköy Adliyesi'ndeki görevi sırasında sanık ve yakınlarını "beraat", meslektaşlarını ise ucuz arsa vaadiyle dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan eski cumhuriyet savcısı Tamer C., sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

Bakırköy Adliyesi'ndeki görevi sırasında cinsel suçlarla ilgili dosyalarda sanık ve sanık yakınlarını "beraat", meslektaşlarını ise ucuz arsa vaadiyle dolandırdığı iddia edilen cumhuriyet savcısı Tamer C., hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma sonrasında Tamer C. görevinden istifa ederek ortadan kayboldu. Tamer C., dün akşam Beyoğlu'nda bir apart otelde yakalandı.

Eski savcı Tamer C., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Şüpheli Tamer C., savcılık sorgusunun ardından "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Tamer C. "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Kaynak: DHA
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