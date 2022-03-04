Yakalanan dilencinin üzerinden 3 bin 745 lira çıktı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yakalanan dilencinin üzerinden 3 bin 745 lira çıktı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Yakalanan dilencinin üzerinden 3 bin 745 lira çıktı

Adıyaman Kahta ilçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından duygu sömürüsü yaparak vatandaşları rahatsız eden dilencilere yönelik operasyon düzenlendi.

KAHTA, ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Kahta ilçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından duygu sömürüsü yaparak vatandaşları rahatsız eden dilencilere yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında Kahta ilçesi Atatürk Bulvarı'nda dilencilik yaparken yakalanan M.K. isimli şahıs yakalanarak karakola götürüldü. Zabıta ekiplerince M.K. üzerinde yapılan aramada 3 bin 745 lira para tespit edildi. Tutanakla paralara el konulurken, M.K. hakkında kabahatler kanunu kapsamında işlem yapıldığı öğrenildi - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Zabıta Müdürlüğü, Adıyaman, Zabıta, Kahta, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title