Yakalanan 22 kaçak göçmenden ikisi otomobil bagajında saklanırken bulundu - Haberler
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Yakalanan 22 kaçak göçmenden ikisi otomobil bagajında saklanırken bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kocaeli'de polis ekiplerince yapılan operasyonla 22 kaçak göçmen yakalandı.

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'de polis ekiplerince yapılan operasyonla 22 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenlerden ikisi ise otomobil bagajında saklanırken bulundu.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince göçmen kaçakçılığı ve takibine yönelik çalışma başlatıldı. Ekiplerce yapılan çalışmalar kapsamında 4 ile 6 Ocak tarihlerinde yapılan 4 farklı operasyonla 22 düzensiz kaçak göçmen yakalandı. Göçmenlerden ikisi ise otomobilin bagajında saklanırken bulundu. İfadeleri alınan göçmenler sınır dışı edilmek üzere Kocaeli İl Göç İdaresine teslim edilirken olaya karışan 4 şahıs hakkında işlem başlatıldı.

Yakalanan 22 kaçak göçmenden ikisi otomobil bagajında saklanırken bulundu

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