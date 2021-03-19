Yakalanacaklarını anlayınca paraları ekmeğin arasına gizledi
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Yakalanacaklarını anlayınca paraları ekmeğin arasına gizledi

19.03.2021 09:55 | Son Güncelleme: 19.03.2021 10:25

Yakalanacaklarını anlayınca paraları ekmeğin arasına gizledi Sivas'ta yakalanacaklarını anlayan dilenciler vatandaşlardan topladıkları paraları ekmeğin arasına gizledi Sivas'ta yakalanacaklarını anlayan dilenciler vatandaşlardan topladıkları paraları ekmeğin arasına gizledi.

Yakalanacaklarını anlayınca paraları ekmeğin arasına gizledi

Sivas'ta yakalanacaklarını anlayan dilenciler vatandaşlardan topladıkları paraları ekmeğin arasına gizledi

SİVAS - Sivas'ta yakalanacaklarını anlayan dilenciler vatandaşlardan topladıkları paraları ekmeğin arasına gizledi.

Sivas Belediyesi Zabıta ekipleri ve polis ekipleri dilencilere göz açtırmıyor. Ekipler kentte yaptıkları operasyonunda dilencileri suçüstü yakaladı. Yakalanan dilenciler üst araması için polis merkezine götürüldü. Bir dilencinin yakalanacağını anlayınca, vatandaşlardan duygu sömürüsüyle topladıkları paraları ekmeğin içine gizlediği görüldü.

Yakalanacaklarını anlayınca paraları ekmeğin arasına gizledi
Yakalanacaklarını anlayınca paraları ekmeğin arasına gizledi
Yakalanacaklarını anlayınca paraları ekmeğin arasına gizledi
Yakalanacaklarını anlayınca paraları ekmeğin arasına gizledi
Yakalanacaklarını anlayınca paraları ekmeğin arasına gizledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA KOÇYİĞİT

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