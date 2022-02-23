Yakalanacaklarını anladılar, uyuşturucu maddeyi sobaya attılar - Haberler
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Yakalanacaklarını anladılar, uyuşturucu maddeyi sobaya attılar

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Yakalanacaklarını anladılar, uyuşturucu maddeyi sobaya attılar

Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, yakalanacaklarını anlayan şüpheliler uyuşturucu maddeyi imha etmek için sobaya attı.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, yakalanacaklarını anlayan şüpheliler uyuşturucu maddeyi imha etmek için sobaya attı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışmalarda A.Ç.'nin uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaşıldı. Şahsın adresini tespit ederek operasyon düzenleyen ekipler, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirdi.

Ayrıca, polis ekiplerini gören şahıslar, uyuşturucu madde yapımında kullanılan 21 gram sıvıyı imha etmek için sobaya attı. Polis ekipleri maddeyi yanan sobadan alırken, A.Ç.'yi de 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına aldı. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Uyuşturucu Madde Ticareti, Uyuşturucu, Kayseri, Polis, 3. Sayfa, Haberler

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