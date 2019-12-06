Yakalanacaklarını anladılar, polise demir çubuk ve levye ile saldırdılar
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Yakalanacaklarını anladılar, polise demir çubuk ve levye ile saldırdılar

Kayseri'de, bir fabrikadan iskele demiri ve elektrik kablolarını çalan şüpheli, yakalanmamak için kardeşi ile beraber polise demir çubuk ve levye ile saldırdı.

06.12.2019 09:03 | Son Güncelleme: 06.12.2019 09:08
Yakalanacaklarını anladılar, polise demir çubuk ve levye ile saldırdılar

'de, bir fabrikadan iskele demiri ve elektrik kablolarını çalan şüpheli, yakalanmamak için kardeşi ile beraber polise demir çubuk ve levye ile saldırdı. Polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilen 2 kişi, gözaltına alındı.


Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Mimarsinan 'de bulunan bir iş yerinden iskele demiri ve elektrik kablolarının çalınması olayının şüphelisi olarak tespit edilen F.Ç.'yi (28), araç ile gördü. 'Dur' ihtarına uymayarak kaçan F.Ç., Kayabaşı mahallesinde bulunan evinin önünde kardeşi İ.Ç. (23) ile polise demir çubuk ve levye ile saldırdı. Şahıslar, kısa bir süre sonra etkisi hale getirilerek gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şahıslar, emniyete götürüldü.


Ayrıca, İ.Ç.'nin 'görevi yaptırmamak için direnme' ve 'birden fazla kişi ile tehdit' suçlarından 2 dosyadan mahkemece arandığı ve 12 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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