Yakalanacağını anlayınca kaçan suç makinesi polislerin dikkatiyle yakalandı
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Yakalanacağını anlayınca kaçan suç makinesi polislerin dikkatiyle yakalandı

Yakalanacağını anlayınca kaçan suç makinesi polislerin dikkatiyle yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Diyarbakır'da polis ekiplerinin uygulama yaptığını görünce kaçan ve yaşanan kovalamacanın ardından yakalanan zanlının 10 yaşındaki çocuğun yaralanması da dahil 7 ayrı suçtan arandığı ortaya çıktı.

Diyarbakır'da polis ekiplerinin uygulama yaptığını görünce kaçan ve yaşanan kovalamacanın ardından yakalanan zanlının 10 yaşındaki çocuğun yaralanması da dahil 7 ayrı suçtan arandığı ortaya çıktı.

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından dün gece saat 22.00 sıralarında aranan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirildi. 5 Nisan Mahallesi'nde ara sokaklarda çeşitli olaylardan suç kaydı bulunan Y.Ö. isimli şahısla karşılaşıldı. Kaçmaya başlayan şahıs, yaşanan kovalamaca neticesi yakalanarak gözaltına alındı. Y.Ö.'nün yapılan GBT-UYAP sorgulamasında Diyarbakır'da uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma, silahla tehdit, taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmak üzere 4 ayrı suçtan olmak üzere toplam 7 ayrı suçtan arandığı anlaşıldı. Zanlının ayrıca 3 Nisan tarihinde Bağlar ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı çatışmanın arasında kalan 10 yaşındaki Y.A. isimli çocuğun sağ dizinden hafif yaralanmasına da sebep olduğunun değerlendirildiği belirtildi. Gözaltına alınan zanlı, karakola götürüldü. Y.Ö.'nün emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Film gibi kovalamaca! 100 kilometre kaçıp polis aracına çarptı, saatler sonra yakayı ele verdi
Film gibi kovalamaca! 100 kilometre kaçıp polis aracına çarptı, saatler sonra yakayı ele verdi
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