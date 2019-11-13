Yakalanacağını anlayınca eroin dolu 4 valizi yol kenarına attı

13.11.2019 10:00 | Son Güncelleme: 13.11.2019 10:00

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde yakalanacağını anlayınca 69 kilo 500 gram eroinin bulunduğu 4 valizi yol kenarına atan emekli astsubayın da aralarında bulunduğu 5 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, doğu illerinden İstanbul'a uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Yaklaşık bir hafta süren çalışmanın ardından Anadolu Otoyolu'ndan İstanbul'a uyuşturucu götürecek 3 otomobil takibe alındı.

Takip sonucu otoyolun Bolu kent merkezi yakınlarında "öncü" olarak tabir edilen iki otomobil durduruldu ve şüpheliler M.A. (36), R.T. (39), A.E. (31) ve B.K. (43) gözaltına alındı.

Uyuşturucunun bulunduğu otomobilin sürücüsü de ekipler tarafından takip edildiğini anlayınca otoyol kenarında durarak, 4 valizdeki uyuşturucuları çam ağaçlarının altına attı.

Emekli astsubay olduğu belirtilen sürücü H.P. (46) de ekiplerce yakalandı.

Bölgede arama yapan polis ekipleri, ağaçların altına atılan valizlerde 69 kilo 500 gram eroin ele geçirdi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA