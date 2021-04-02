Yakalanacağını anlayan cinayet şüphelisi intihar etti
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Yakalanacağını anlayan cinayet şüphelisi intihar etti

İhlas Haber Ajansı / MAHMUT KILINÇ - Haberler | 3. Sayfa

Yakalanacağını anlayan cinayet şüphelisi intihar etti Kayseri'nin Develi ilçesinde kavga ettiği arkadaşını silahla vurup öldürdükten sonra toprağa gömüp kaçan şahıs, polisten kaçamayacağını anlayınca intihar ederek yaşamına son verdi.

Yakalanacağını anlayan cinayet şüphelisi intihar etti

KAYSERİ - Kayseri'nin Develi ilçesinde kavga ettiği arkadaşını silahla vurup öldürdükten sonra toprağa gömüp kaçan şahıs, polisten kaçamayacağını anlayınca intihar ederek yaşamına son verdi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Abdulbaki Mahallesi'nde geçtiğimiz Salı günü meydana gelen olayda, polis ekipleri toprağa gömülmüş erkek cesedi buldu. Yapılan çalışmada ceddin kimliğinin Emrah B.'ye ait olduğu tespit edildi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, şahsın arkadaşı olan Eyüp Y. tarafından öldürüldüğünü ve toprağa gömüldüğünü belirledi. Polis ekipleri, olayın şüphelisi olarak aranan Eyüp Y.'nin ilçeye bağlı Yukarı Fenese Mahallesi'nde saklandığını tespit etti. Burada polisleri gören Eyüp Y., yanındaki silah ile intihar ederek yaşamına son verdi.

Eyüp Y.'nin cenazesi yapılan incemenin ardından hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yakalanacağını anlayan cinayet şüphelisi intihar etti
Yakalanacağını anlayan cinayet şüphelisi intihar etti
Yakalanacağını anlayan cinayet şüphelisi intihar etti
Yakalanacağını anlayan cinayet şüphelisi intihar etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MAHMUT KILINÇ

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