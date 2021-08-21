YAKALAMA KARARI BULUNAN 2 KİŞİ BULUNDU
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YAKALAMA KARARI BULUNAN 2 KİŞİ BULUNDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BOLU'da, polis ekiplerinin kent merkezinde yaptıkları uygulamada haklarında yakalama kararı olan 1'i yabancı uyruklu 2 kişi yakalanarak adliyeye sevk edildi.

BOLU'da, polis ekiplerinin kent merkezinde yaptıkları uygulamada haklarında yakalama kararı olan 1'i yabancı uyruklu 2 kişi yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde geniş çaplı uygulama başlattı. Ekiplerin yaptıkları uygulamada şüphe üzerine durdurulan Ş.T. ile Irak uyruklu S.A. hakkında Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Yapılan incelemece Ş.T.?nin 'basit yaralama' suçundan, yabancı uyruklu S.A.?nın ise 'güveni kötüye kullanma' suçundan yakalaması olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan iki şüpheli ifadelerinin alınması için emniyet müdürlüğüne götürüldü. Ş.T. ve S.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

YAKALAMA KARARI BULUNAN 2 KİŞİ BULUNDU
YAKALAMA KARARI BULUNAN 2 KİŞİ BULUNDU
YAKALAMA KARARI BULUNAN 2 KİŞİ BULUNDU
YAKALAMA KARARI BULUNAN 2 KİŞİ BULUNDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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