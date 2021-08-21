Bolu'da aranan 2 şüpheli, polis uygulamasında yakalandı
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Bolu'da aranan 2 şüpheli, polis uygulamasında yakalandı

Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Haberler | Güncel

BOLU'da, polis ekiplerinin kent merkezinde yaptıkları uygulamada, haklarında yakalama kararı olan 1'i yabancı uyruklu 2 kişi, gözaltına alınarak, adliyeye sevk edildi.

BOLU'da, polis ekiplerinin kent merkezinde yaptıkları uygulamada, haklarında yakalama kararı olan 1'i yabancı uyruklu 2 kişi, gözaltına alınarak, adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde geniş çaplı uygulama başlattı. Şüphe üzerine durdurulan Ş.T. ile Irak uyruklu S.A. hakkında, Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Ş.T.'nin 'basit yaralama' suçundan, yabancı uyruklu S.A.'nın ise 'güveni kötüye kullanma' suçundan yakalanması olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, ifadelerinin alınması için emniyete götürüldü. Ş.T. ve S.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Bolu'da aranan 2 şüpheli, polis uygulamasında yakalandı
Bolu'da aranan 2 şüpheli, polis uygulamasında yakalandı
Bolu'da aranan 2 şüpheli, polis uygulamasında yakalandı
Bolu'da aranan 2 şüpheli, polis uygulamasında yakalandı
Bolu'da aranan 2 şüpheli, polis uygulamasında yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük

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