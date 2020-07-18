Yakalama kararı bulanan zanlı Hatay'da gözaltına alındı Hatay'ın Dörtyol ilçesinde çeşitli suçlardan hakkında yakalama kararı bulanan şahıs, üzerinde ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mermi ile birlikte yakalandı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde çeşitli suçlardan hakkında yakalama kararı bulanan şahıs, üzerinde ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mermi ile birlikte yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Dörtyol ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri, aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında farklı isim kullanarak konakladığı belirlenen şahsı yakın takip sonucu durdurdu. Şahsın yapılan GBT sorgusunda hakkında tasarlayarak suç delillerini gizleme, yakalanmamak için öldürme suçundan hakkında yakalama kararı bulanan M. Ç. olduğu belirlenerek gözaltına alındı. Zanlı şahsın üst aramasında ise ruhsatsız üzerinde marka yazısı silinmiş 9 mm çapında tabanca, 2 adet şarjör ve 33 adet mermi ele geçirildi. - HATAY Kaynak: İHA