Yakaladıkları yılanı doğaya saldılar
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Yakaladıkları yılanı doğaya saldılar

Yakaladıkları yılanı doğaya saldılar Karabük'te, park halindeki bir tırın lastikleri arasına giren yaklaşık 1.5 metre uzunluğundaki yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanıp doğaya salındı.

10.06.2020 18:24 | Son Güncelleme: 10.06.2020 18:41

Yakaladıkları yılanı doğaya saldılar

KARABÜK - Karabük'te, park halindeki bir tırın lastikleri arasına giren yaklaşık 1.5 metre uzunluğundaki yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanıp doğaya salındı.

Kent merkezinde yer alan Bağ-Essan Sanayi Sitesi'nde park halindeki tırın lastikleri arasındaki yılanı gören vatandaşlar, itfaiyeye haber verdi. Gelen ekipler, yılanı bulunduğu yerden çıkarmak için çalışma başlattı. Bir itfaiye eri yılanı zarar vermeden eliyle yakaladıktan sonra suyun aktığı araziye kadar götürüp bıraktı. Doğaya bırakılan yılan bir süre sonra gözlerden kayboldu.

Yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki yılanın bulunduğu yerden alınıp doğaya bırakılması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yakaladıkları yılanı doğaya saldılar

Kaynak: İHA

Manşet

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