Yakaladıkları Devasa Fareyi Ateşe Verip Sokağa Saldılar

Yakaladıkları Devasa Fareyi Ateşe Verip Sokağa Saldılar

Çin'de yakaladıkları devasa fareyi yakarak serbest bırakan iki adam, görüntüleri internete yükleyince büyük tepki aldı.

Çin'in en büyük sosyal medya platformu Weibo'ya yüklenen bir video, internette büyük olay yarattı.

ATEŞE VERİP SERBEST BIRAKTILAR

Yakaladığı sıçanı önce kafese koyan iki adam daha sonra üzerine sıvı bir madde dökerek hayvanı ateşe verdi. Kafesini kapağını açan adamlar, ateşler içindeki hayvanı serbest bırakarak can çekişerek koşmasını kameraya aldı.

İNTERNETTE TARTIŞMAYA YOL AÇTI

PETA Asya başkan yardımcısı Jason Baker, "Sıçanlar, tüm hayvanlar gibi, acıyı ve hazzı hisseder ve istismar edildiğinde acı çekerler" açıklaması yaptı. Video dün yüklendiğinden beri 20.000'den fazla görüntülenme aldı. Kullanıcıların çoğu adamları suçlarken kimileri ise olayı normal karşıladı.

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YORUMLAR (29)

  • ERAN BARAN:
    70-80 milyonluk ulkelerden ne insanlar çikıyor 1.5 milyardan kimbilir neler çikacak daha
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  • M.YALCİN:
    AYNI ŞEYİ KENDİLERİNE YAPSAK NASIL OLURDU,ASLINDA ÇOK İYİ OLURDU DAHA İYİ ANLARDILAR....BUNLARI YAPAN INSAN OLAMAZ.....
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  • ISMAİL BİLİR:
    Hercanli allaha aittir kendi maliniza biri zarar verdiginde nasil tepki verirsiniz hah iste sorubu bu arkadaslar verdikleri zarari nasil aciklayacaklar hadi buyur
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