Yakaladığımız İvmeyi Sürdürmeliyiz"

TFF 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'in teknik direktörü Erkan Sözeri, son haftalarda yakaladıkları ivmeyi sürdürmek istediklerini söyledi.



Sözeri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, milli maç nedeniyle lige verilen ara öncesindeki 4 maçta 8 puan topladıklarını hatırlattı.



Böylelikle güzel bir ivme yakaladıklarını ifade eden Sözeri, "Yakaladığımız ivmeyi sürdürmeliyiz. Bu yüzden de Adana Demirspor deplasmanı bizim için önem arz ediyor." dedi.



Adana Demirspor'un ligdeki önemli takımlardan biri olduğunu anlatan Sözeri, şöyle konuştu:



"Adana Demirspor'u yendiğimiz takdirde üst sıralardaki hedefimize yaklaşacağız. Bunun için dersimize çok iyi çalışıyoruz. Zor bir maç olacağı kesin. Ekip olarak el ele verip bu maçın üstesinden gelebileceğimize inanıyorum."



Sözeri, hazırlık çalışmalarının iyi geçtiğine işaret ederek, milli maç arasında eksikliklerini de tamamlamaya çalıştıklarını kaydetti.



Gazişehir Gaziantep, TFF 1. Lig'in 12. haftasında 18 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak. Mücadele saat 15.30'da başlayacak.