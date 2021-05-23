Yakaladığı yılanı böyle sevip öptü, o anlar kameraya yansıdı
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Yakaladığı yılanı böyle sevip öptü, o anlar kameraya yansıdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Elazığ'da bir kişinin yakaladığı yılanı öpüp, sevmesi dikkat çekti.

Elazığ'da bir kişinin yakaladığı yılanı öpüp, sevmesi dikkat çekti.

Elazığ'ın merkeze bağlı Bağdere köyüne otomobili ile giden Tarık Atıcı (35) yolda bir yılan gördü. Aracından inen Atıcı, yakaladığı yılanı koluna sarıp önce öptü sonra ise eliyle sevmeye başladı. Bu esnada arkadaşı da o anları cep telefonu ile kaydetti.

Yakaladığı yılanı seven Tarık Atıcı'nın, "Bu benim oğlum, bu benim her şeyim. Amcam bir dil göster. Bir defa daha öpeyim" demesi dikkat çekti.

Sosyal medyada yayınlanan video ise ilgi gördü.

Yakaladığı yılanı böyle sevip öptü, o anlar kameraya yansıdı
Yakaladığı yılanı böyle sevip öptü, o anlar kameraya yansıdı
Yakaladığı yılanı böyle sevip öptü, o anlar kameraya yansıdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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