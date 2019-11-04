Yakaköy'ün Kanalizasyon altyapısı tamam

04.11.2019 13:56

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Manisalıların altyapı konusundaki tüm gereksinimlerine cevap vermek adına il genelinde hizmetlerini sürdürüyor. Bu amaçla MASKİ ekipleri, Gördes ilçesine bağlı Yakaköy Mahallesi'nde ek kanalizasyon hattı döşeme çalışmasını hayata geçirdi. Kanalizasyon şebekesi bulunmayan tek kısım olan Sağlık Ocağı Caddesi'nde Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı ekiplerince yapılan iş sayesinde, mahallenin tamamına yeterli altyapı sağlandı.

"MİLLETİN YÜRÜMEYE ÇEKİNDİĞİ YOLLARA, KANALİZASYON HATTI DÖŞENDİ"

Yakaköy Mahalle Muhtarı Zafer Özbakan, "Mahallemiz zemin itibarı ile oldukça sıkıntılı bir konumda yer alıyor. O yüzden çalışmalar biraz zorlu oldu. Ama neticesi güzel elbette. Milletin yürümeye çekindiği yollara, kanalizasyon hattı döşendi. Cengiz Başkanımızdan Allah razı olsun. Kendilerine çok selam ediyoruz. Büyükşehir Belediyemize ve MASKİ Genel Müdürlüğümüze emekleri için teşekkür ediyoruz" dedi.

Kaynak: Bültenler